OM : Eyraud va adorer cet indice sur l'avenir de Villas-Boas

En moins d’un an, André Villas-Boas a fait oublier ses échecs sur les bancs de Tottenham et de Chelsea en réalisant un parcours bluffant à l’OM.

Deuxième de Ligue 1 avant l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, le Portugais a fait remonter sa cote de manière spectaculaire en obtenant les résultats que l’on connaît à Marseille. Dans les prochaines semaines, certains clubs de Premier League pourraient ainsi manifester leur intérêt pour le coach de l’OM, sous contrat avec le club provençal jusqu’en juin 2021. Mais dans une interview accordée à Radio Renascença au Portugal, l’ancien maestro du FC Porto a définitivement fermé la porte à un retour en Angleterre.

« Je n'y retournerai pas. C'est le championnat avec le plus d'investissements, les meilleurs joueurs et équipes. Mais, j'aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente. Ce n'est pas le cas en Angleterre » a indiqué André Villas-Boas, lequel a par ailleurs profité de l’occasion pour encenser l’un des coachs les plus critiqués de Grande-Bretagne depuis quelques années, à savoir José Mourinho. « Mourinho est le meilleur. Vous pouvez aimer ou pas son style, mais la vérité est qu'il apporte un succès immédiat à ses équipes. Il en a été ainsi dans tous les clubs où il est allé. Le nombre de trophées qu'il a remportés dans sa carrière parle de lui-même. Et où qu'il aille, il va gagner à nouveau ». Des compliments qui iront bien évidemment droit au cœur de José Mourinho quand on connaît la relation très particulière entre le Special One et son ancien adjoint du FC Porto. En attendant, Marseille peut souffler un grand coup car désormais, il apparaît comme hautement improbable de voir André Villas-Boas faire ses valises à l’issue de la saison.