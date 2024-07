Deux attaquants pour une place, l’OM lance le duel

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le départ de son meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille va tenter de recruter un attaquant. Deux pistes sont actuellement à l’étude en interne. Et parmi elles se trouve probablement le successeur de l’international gabonais pour la saison prochaine.

Le mercato de l’Olympique de Marseille ne fait que commencer. Dans le viseur du président Pablo Longoria, de nombreux indésirables seront sans doute raccompagnés vers la sortie. Et certains postes ont encore besoin de renforts pour complémenter l’effectif du coach Roberto De Zerbi. On pense principalement à la position d’avant-centre laissée libre suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré l’insistance de la direction pour le conserver, l’international gabonais a choisi de signer un dernier gros contrat en Arabie Saoudite. Reste à savoir qui sera choisi pour lui succéder.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

La décision influencera grandement la prochaine saison de l’Olympique de Marseille quand on sait que Pierre-Emerick Aubameyang a terminé le précédent exercice avec 30 buts toutes compétitions confondues. Pour tenter de faire aussi bien, l’Olympique de Marseille se penche principalement sur deux pistes. La première mène à l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah (25 ans) que le président Pablo Longoria apprécie beaucoup. Mais dans les colonnes de la Provence, on apprend que le transfert de l’Anglais coûterait environ 20 millions d’euros.

Deux profils différents

Il s’agirait d’un gros investissement, beaucoup plus important qu’en cas de signature du Chilien Alexis Sanchez (35 ans). Et pour cause, l’ancien Marseillais est arrivé à la fin de son contrat à l’Inter Milan. Mais le quotidien régional précise que ce dossier ne fait pas l’unanimité en interne. Certains dirigeants aimeraient s’appuyer sur son expérience alors que d’autres décideurs privilégient la jeunesse du Gunner. La décision définitive n’a pas encore été prise. Mais les deux joueurs semblent s’opposer dans une sorte de finale pour la place de numéro 9 à l’Olympique de Marseille.