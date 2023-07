Des attaquants et vite, Marcelino alerte déjà l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent à Marseille depuis lundi, Marcelino a donné sa première conférence de presse en tant que l’entraîneur de l’OM. Et, il a transmis une première demande à Pablo Longoria en cette période de mercato estival.

Le mercato estival a officiellement débuté la semaine dernière pour l’Olympique de Marseille avec les départs de Luis Suarez et d’Arkadiusz Milik mais surtout avec la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Une belle recrue pour le club phocéen, d’autant que l’ancien Monégasque a déjà travaillé avec Marcelino à Valence par le passé. Il est désormais urgent pour l’OM de recruter des latéraux et des attaquants.

Présent ce mardi face à la presse au Vélodrome aux côtés de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, le nouvel entraîneur a reconnu que le manque d’attaquants axiaux était préoccupant au sein de l’effectif. Pour rappel, Vitinha est le seul avant-centre après le départ d’Alexis Sanchez, en fin de contrat et toujours en négociations avec l’OM pour une prolongation de contrat. « Nous devons optimiser le travail. On va commencer sans plusieurs éléments. On n'a pas d'excuse » a d’abord lancé Marcelino avant de reconnaitre que le recrutement de plusieurs joueurs en attaque était indispensable.

Marcelino attend des renforts en attaque à l'OM

« On va avoir besoin de profils différents, il faudra que l'on se bouge sur les profils offensifs. Les attaquants seront peut-être ceux qui s'adapteront le plus facilement. On va essayer de travailler pour bien faire. C'est la position que l'on a aujourd'hui. Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qui a été fait, la structure est différente. Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces » a lancé Marcelino, qui s’est pour le reste contenté de dire que Pablo Longoria aura toujours le dernier mot au niveau du mercato. Il a tout de même lancé un premier avertissement à ses dirigeants sur la nécessité de vite renforcer l’effectif, notamment en attaque.