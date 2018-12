OM : Un prix à la Mitroglou pour ce buteur, Marseille s’étouffe

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, LOSC.

Comme c’est le cas à chaque marché des transferts, l’Olympique de Marseille espère faire venir un attaquant de pointe cet hiver, le constat étant évident sur l’inefficacité de Valère Germain comme de Kostas Mitroglou.

C’est pour cela que le club provençal a un joueur en tête, pas forcément connu en Europe mais qui se fait sa réputation en Afrique et en Asie. Il s’agit de Baghdad Bounedjah, qui empile les buts avec Al-Sadd, dans le championnat du Qatar comme dans la Ligue des Champions asiatique. En plus de cela, l’attaquant algérien confirme à chaque apparition sous le maillot des Fennecs. Résultat, plusieurs clubs français se sont renseignés à son sujet. Outre Lille et Nantes, c’est Marseille qui semble le plus intéressé par cet attaquant en provenance du Golfe.

Mais en général, quand les transferts se font dans ce sens, les indemnités ne sont pas folles. Toutefois, selon Le Buteur, Al-Sadd a décidé de se montrer très gourmand en demandant 18 ME pour laisser filer Baghdad Bounedjah. Un montant qui a de quoi refroidir ses prétendants, surtout pour un joueur de 27 ans sur qui l’éventuelle plus-value sera forcément très réduite. Et ce n’est pas à Marseille, qui a payé 15 ME pour avoir 50 % des droits économiques du joueur, que l’on apprendra qu’il est parfois difficile de recaser un attaquant qui ne répond pas aux attentes.