Dépouillé par l’OL, l’OM réagit avant le mercato

Par Hadrien Rivayrand

L'OM procède à pas mal de changements au sein de son organigramme depuis quelques semaines. Certains départs nécessitaient des remplacements.

A Marseille, la trêve hivernale pourra permettre de régler certains détails. La première partie de saison écoulée aura été riche en émotions mais globalement décevante. Elle aura aussi vu des départs importants, comme ceux de Marcelino, Javier Ribalta ou encore David Friio. Pablo Longoria avait donc du pain sur la planche pour restructurer son OM. Gennaro Gattuso a débarqué avec des résultats convaincants, quand Medhi Benatia a fini par en faire de même pour remplacer Ribalta. D'autres changements sont aussi nécessaires, car David Friio avait un rôle important à Marseille concernant le recrutement...

L'OM passe à l'action

Pour remplacer le nouveau dirigeant de l'OL, les Phocéens ne chôment pas et pourraient bien avoir trouvé la perle rare. Selon les informations de Santi Aouna, Ali Zarrak, ancien recruteur du Havre et de l'AJ Auxerre, qui officie au FC Lorient depuis l'été dernier, est annoncé proche d'une arrivée à l'OM. Les Merlus auraient déjà assuré leurs arrières puisque Florian Delestrain, actuellement responsable de la post-formation du club breton, est pressenti pour être son remplaçant. Tout devrait vite se décanter car le marché des transferts hivernal pointe le bout de son nez et l'Olympique de Marseille ne manquera pas de chantiers à régler. Gennaro Gattuso sait que son effectif a trop de carences techniques et tactiques pour pouvoir gérer toutes les compétitions. Des joueurs d'expérience ne seront donc pas de trop, alors que l'Italien avait fustigé le niveau de son OM après la défaite en Europa League sur la pelouse de Brighton.