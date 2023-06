Denis Zakaria en Ligue 1, l’OM attaqué par Lens

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l’OM est proche d’enregistrer la venue de Geoffrey Kondogbia. Parallèlement, le club phocéen étudie le dossier Denis Zakaria, prêté cette saison à Chelsea par la Juventus Turin.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille étudie la piste menant à Denis Zakaria, sous contrat avec la Juventus Turin malgré son prêt cette saison à Chelsea. L’international suisse de 26 ans n’entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri et devrait faire ses valises lors du prochain mercato. Une aubaine pour Pablo Longoria, qui a rapidement avancé ses pions dans ce dossier au vu des bonnes relations qu’il entretient avec les dirigeants de la Juventus Turin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis Zakaria (@deniszakaria)

A première vue, Denis Zakaria était plutôt emballé à l’idée de rejoindre un club français qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions mais contre toute attente, ce dossier ne s’est pas accéléré. Au contraire même puisque l’OM a avancé pour recruter Geoffrey Kondogbia au même poste et rien ne dit que la piste Denis Zakaria sera approfondie par Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta. Alors que la piste marseillaise est en stand-by, Foot Mercato nous apprend qu’un second club français pourrait en profiter pour tenter de rafler la mise.

Zakaria dans le viseur du RC Lens

Il s’agit du RC Lens, dont le milieu de terrain et capitaine Seko Fofana est sur le départ en direction de l’Arabie Saoudite contre un chèque avoisinant les 40 millions d’euros. Le média spécialisé affirme que le Suisse est sur la short-list du RC Lens mais n’a pas encore tranché au sujet de sa future destination alors que les Sang et Or ont également Habib Diarra et Andy Diouf dans le viseur à ce poste de milieu de terrain. L’idée de la direction nordiste est de recruter un milieu de terrain au minimum, voire deux en cas de départ de Seko Fofana durant ce mercato estival. Reste maintenant à voir si Denis Zakaria sera l’un d’eux.