De Zerbi met le vestiaire de l'OM en ébullition 

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a dirigé lundi son premier entraînement à Marseille et son arrivée a provoqué un vif engouement. Cela concerne les supporters de l’OM mais également les joueurs, surexcités par la venue du coach italien.

Lundi matin aux alentours de 11 heures, les premières photos de Roberto De Zerbi en tenue d’entraînement de l’Olympique de Marseille ont été divulguées sur les réseaux sociaux. L’excitation est montée d’un cran chez les supporters olympiens, qui attendaient avec impatience de voir le coach italien à l’oeuvre, deux semaines après l’annonce d’un accord de principe. Ce n’est plus un fantasme, l’ancien tacticien de Sassuolo, du Shakhtar Donetsk ou encore de Brighton est bien le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, un miracle après une saison en enfer pour les supporters olympiens, qui ont connu trois entraîneurs (Marcelino, Gattuso et Gasset) et qui ont vu leur équipe terminer à la 8e place de Ligue 1, en dehors des strapontins qualificatifs en coupe d’Europe.

OM : De Zerbi dirige sa première séance, c'est un coup de tonnerre https://t.co/SkhgJFJL3t — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2024

La venue de Roberto De Zerbi est un symbole d’espoir, dans l’optique du mercato puis de la saison. Et ce n’est pas seulement un constat valable chez les supporters puisque dans son édition du jour, La Provence confie que les joueurs sont eux aussi très excités par l’arrivée de l’entraîneur italien de 45 ans sur le banc de l’OM. « Ils sont tous bouillants » confie un proche du vestiaire au quotidien local, avant de poursuivre. « Ca leur a remis un coup de fouet après cette saison compliquée ». Un agent de joueurs indique de son côté que son protégé est très « impatient de reprendre sous ses ordres et d’apprendre auprès de lui ».

Les joueurs de l’OM sont « bouillants »

Il n’y a donc plus aucun doute à avoir, la venue de Roberto De Zerbi a totalement relancé la dynamique de l’OM, et cela devrait aussi avoir des conséquences sur le mercato marseillais. Malgré l’absence de coupe d’Europe, les joueurs ciblés sont réceptifs au discours de Roberto De Zerbi, ce n’est pas Ismaël Koné ou Lilian Brassier qui diront le contraire, eux qui n’ont pas hésité à s’engager avec l’OM malgré des intérêts de clubs qualifiés en coupe d’Europe. Dans les jours à venir, le club olympien pourrait également enregistrer les arrivées de Mason Greenwood (Manchester United) ou de Valentin Carboni (Inter Milan), qui donnent eux aussi leur préférence à l’OM en grande partie grâce à la présence de « RDZ ».