De Zerbi menace, il peut mettre le feu à l’OM

Satisfait après la victoire face à l’AS Monaco (2-1) dimanche dernier, Roberto De Zerbi reste prudent. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille veut garder son groupe concentré jusqu’à la trêve hivernale.

Roberto De Zerbi a pu le constater, les réactions ne sont pas toujours mesurées en ce qui concerne l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien, lui, refuse de s’enflammer malgré la victoire encourageante contre l’AS Monaco. Le technicien tient à remporter les deux matchs de Ligue 1 à venir, à Saint-Etienne et face à Lille, sans oublier la deuxième confrontation à Geoffroy-Guichard en Coupe de France juste avant la trêve hivernale.

🎙 De Zerbi : "Jusqu'au 22 décembre, je ne veux pas voir de valises sinon je les brûlerai moi-même"#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/PU4qtEvwAU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2024

« Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matchs. Sinon ce sera une fin d'année de merde », a prévenu le coach de l’OM, qui n’a pas besoin d’ajouter des sources de motivation. L’ancien entraîneur de Sassuolo n’est pas du genre à accorder des jours de repos supplémentaires en cas d’objectif atteint. « Non, je cherche à ne pas imposer ce genre de règles, parce que je n’ai jamais voulu fonctionner ainsi, a-t-il confié. J’essaie de laisser les joueurs libres autant que possible en dehors du terrain. »

« Parfois, donner un ou deux jours de repos supplémentaires est juste, mais parfois, il faut au contraire aller en mise au vert et faire ce que les autres équipes, à ce moment-là, ne font pas. On ne peut pas gérer un vestiaire comme une diète, a comparé l’Italien. Une diète, c’est riz blanc le lundi, viande le mardi. Non, ça ne marche pas comme ça dans un vestiaire. Il faut avoir l'œil, il faut avoir de la sensibilité, il faut essayer de comprendre quels sont les bons moments. »

Attention aux valises à la Commanderie !

Sans récompense à la clé, certains Marseillais pourraient être tentés de se relâcher à l’approche des vacances. Mais les coupables auraient affaire à Roberto De Zerbi. « Cette semaine, j’ai dit qu’après le match contre Saint-Etienne, le 22 décembre, tout le monde devra revenir à La Commanderie. Mais jusqu’à cette date, je ne veux pas voir de valise faite, ni de sac à dos, parce que sinon, je vais les cramer dans le vestiaire », a annoncé l’entraîneur olympien, plus exigeant ces dernières semaines.