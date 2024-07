De Zerbi intervient, l’OM annule ce transfert

Dans : OM.

Décevant depuis son transfert à l’OM en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi était bien parti pour quitter le club phocéen lors du mercato estival. Mais l’arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi a changé la donne.

Transféré à l’Olympique de Marseille en janvier 2023, Azzedine Ounahi n’a toujours pas répondu aux attentes dans la cité phocéenne. Malheureusement pour les supporters olympiens, l’international marocain n’a pas encore réussi à confirmer les espoirs placés en lui après sa Coupe du monde 2022 étincelante sous les couleurs des Lions de l’Atlas. Lassé d’attendre le grand réveil d’Ounahi, l’état-major de l’OM souhaitait vendre le natif de Casablanca lors de ce mercato estival. Azzedine Ounahi avait des touches, que ce soit en Arabie saoudite mais aussi dans certains championnats européens, mais la donne a brutalement changé au cours des derniers jours.

En effet, le média marocain Lions de l’Atlas dévoile sur X que la venue de Roberto De Zerbi a totalement chamboulé ce dossier. « Azzedine Ounahi avait émis le souhait de quitter l’OM avant la désignation de De Zerbi. Depuis l’arrivée du technicien Italien, le milieu Marocain est plus enclin à évoluer sous ses ordres. Le joueurs a eu des propositions de clubs mais l’OM n’a reçu aucune offre » indique le média, pour qui Azzedine Ounahi est totalement compatible au projet de jeu de Roberto De Zerbi, et ouvre donc la porte à un prolongement de son aventure dans la cité phocéenne afin d’être dirigé par l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton.

Ounahi finalement parti pour rester à l'OM

Du côté de Marseille, on ne semble pas opposé à l’idée de voir rester Ounahi avec l’espoir de le voir enfin à son meilleur niveau, ce qui n’est clairement pas le cas depuis son transfert en provenance d’Angers pour 10 millions d’euros. Néanmoins, c’est sans doute l’année de la dernière chance pour Azzedine Ounahi s'il veut rester à Marseille car Pablo Longoria et Mehdi Benatia (son ancien agent) ne seront pas patients au-delà de la saison 2024-2025, si le Marocain ne parvient pas à donner le meilleur de lui-même avec un entraîneur tel que Roberto De Zerbi. Le coach italien a lui tranché ce dossier et veut garder le joueur dans son effectif, une volonté qui sera respectée par l’état-major olympien.