De Zerbi fait paniquer Marseille avant OM-PSG

Par Corentin Facy

Le PSG a étalé ses lacunes face au PSV mardi en Ligue des Champions. La prudence reste néanmoins de mise à Marseille, où le jeu prôné par Roberto De Zerbi pourrait faire briller les coéquipiers de Bradley Barcola.

A cinq jours du Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG, le club de la capitale ne s’est pas vraiment rassuré en Ligue des Champions. Accrochée par le PSV Eindhoven au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique a fait preuve d’une maladresse folle et d’un peu de fébrilité en défense. De bons enseignements pour Roberto De Zerbi avant le choc de dimanche soir au Vélodrome, mais à Marseille, on refuse de rouler des mécaniques et de se croire favori avant d’accueillir Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et consorts. Au contraire, Fabien Laurenti est plus méfiant que jamais. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien joueur de l’OM a expliqué que selon lui, le jeu prôné par Roberto De Zerbi pouvait parfaitement convenir au Paris SG et que par conséquent, la prudence devait être de mise pour Marseille avant de recevoir le leader du championnat.

« La philosophie de De Zerbi crée du déséquilibre, ouvre pas mal de portes à l'adversaire. Et l'équipe est en difficulté quand elle court vers son but. Même Montpellier a réussi, en première mi-temps, à se procurer plusieurs situations... Ce sera plus problématique quand on croisera des clubs comme Paris. Il va falloir faire très attention, car ça peut faire mal. "Il va falloir mettre la pression au milieu, sur les chefs d'orchestre Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery. Tout part d'eux. Il faut éviter qu'ils touchent les dangers numéro 1 du PSG, Barcola et Dembélé sur les ailes. Malheureusement, ce sont les secteurs où l'on est le plus fragile » a détaillé dans les colonnes du quotidien régional l’ancien joueur de l’OM.

Marseille va donc devoir faire attention car défensivement, il est vrai que l’équipe de Roberto De Zerbi n’est pas la plus rassurante depuis le début de la Ligue 1. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le gardien Geronimo Rulli est l’un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison. Le PSG, malgré ses doutes et ses failles, reste donc un adversaire colossal pour cet OM encore imparfait.