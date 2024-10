De Zerbi craque pour Raspadori, l'OM fait une offre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur l’été dernier, l’OM s’est penché sur la situation de Giacomo Raspadori au point de faire une offre à Naples pour recruter l’international italien (34 sélections) de 24 ans

Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang a laissé un grand vide à l’Olympique de Marseille l’été dernier et pour compenser le départ du buteur gabonais en Arabie Saoudite, le club phocéen a misé sur Elye Wahi et sur Neal Maupay. Les deux attaquants français ont rejoint l’OM, mais aucun des deux n’était le premier choix de Roberto De Zerbi. L’ancien coach de Brighton s’est intéressé à Eddie Nketiah, mais pas uniquement. La presse italienne nous dévoile quelques mois après la fin du mercato qu’une piste a sérieusement été creusée en Série A durant l’été et celle-ci mène à Giacomo Raspadori.

Sur Sky Sports, l’intérêt de l’OM pour le buteur de Naples et de l’Italie a été confirmé. « Raspadori ? C'est un joueur qui aurait pu aller à Marseille, qui a fait une offre très sérieuse à Naples cet été. Le club a refusé. Roberto De Zerbi, qui est l'entraîneur qui l'a le plus apprécié tout au long de sa carrière, le considère comme un vrai avant-centre. Le joueur se sent également à sa place dans ce rôle » a révélé le journaliste italien Francesco Modugno. L’Olympique de Marseille aurait donc pu réaliser un superbe coup sur le marché des transferts, avec ce buteur que Roberto De Zerbi a longuement côtoyé à Sassuolo.

Naples a refusé une offre de l'OM pour Raspadori

Raspadori a passé plusieurs années dans le club désormais en Série B avant de rejoindre Naples dans le cadre d’un transfert à 23 millions d’euros. Très ambitieux sur le marché des transferts l’été dernier, l’OM a tenté sous l’impulsion de son entraîneur italien de récupérer l’homme aux 7 buts avec l’Italie, dont un contre la France au Parc des Princes en septembre dernier. Mais pour Naples, qui a par ailleurs perdu Victor Osimhen cet été, il n’était pas question de se démunir davantage dans le secteur offensif. Reste maintenant à voir si l’OM tentera de nouveau sa chance l’été prochain afin de recruter le natif de Bentivoglio.