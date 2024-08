De Lange à l'OM, De Zerbi ne pouvait pas rêver mieux

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Derrière l’Argentin Geronimo Rulli, l’Olympique de Marseille a choisi le Néerlandais Jeffrey de Lange pour le rôle de gardien remplaçant. Un renfort méconnu mais parfaitement adapté à la philosophie de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Pas encore fixé sur le poste d’avant-centre, l’Olympique de Marseille a davantage avancé chez les gardiens. En attendant la signature imminente de l’Argentin Geronimo Rulli, probable successeur de l’indésirable Pau Lopez, le club phocéen a confirmé l’arrivée de Jeffrey de Lange en provenance de Go Ahead Eagles. On peut parler d’un renfort totalement méconnu en France. Mais l’entraîneur des gardiens de l’équipe néerlandaise, Eric Weghorst, assure que le coach marseillais Roberto De Zerbi ne s’est pas trompé.

Bienvenue à Marseille 𝙅𝙚𝙛𝙛𝙧𝙚𝙮 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/lSUqTzyoIz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2024

« La grande force de Jeffrey est son jeu au pied, a commenté le technicien pour Le Phocéen. Il est très à l'aise pour construire de l'arrière et trouver les bonnes passes pour faire progresser le jeu. Il est très calme avec le ballon et prend son temps pour prendre des décisions, ce qui est une grande qualité. Il possède également un excellent jeu long, précieux face au pressing adverse. En tant que gardien, il a une grande envergure et est efficace aussi bien sur les tirs de loin que lors des face-à-face, grâce à ses très bons réflexes, vraiment ils sont phénoménaux. »

100% compatible avec De Zerbi

« Il est très agile, calme en un contre un, ne se jette pas inutilement et laisse l’adversaire prendre la décision. Ses qualités lui permettent de prendre les décisions le plus tard possible et de rester longtemps sur ses pieds, a ajouté le spécialiste du poste, qui a ensuite évoqué ses points faibles. En revanche, il doit progresser sur les sorties, sur les centres, l'anticipation et l'appréciation des trajectoires ; il n'est pas mauvais, mais c’est un domaine où il doit s'améliorer. Il doit se faire confiance et sortir plus souvent de ses 6 mètres. »

Malgré ces faiblesses, l’Olympique de Marseille s’est laissé séduire par ses qualités à la relance. « (…) Jeffrey s’est très bien développé dans ce domaine ces deux dernières années, ce qui explique pourquoi De Zerbi l’a recruté pour l’OM. Jeffrey est serein pour repartir court, jamais nerveux. Il essaie toujours de trouver la meilleure passe pour faire progresser le jeu et mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Dans le système de De Zerbi, il sera comme un poisson dans l'eau, car il aime ce type de football », a annoncé Eric Weghorst, confiant pour son ancien protégé.