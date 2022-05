De l’OM à Aston Villa, Kamara ne s’est pas trompé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’est engagé avec Aston Villa. Un choix étonnant, critiqué mais peut-être pertinent compte tenu des ambitions des Villans sur le marché des transferts.

L’Olympique de Marseille et ses supporters l’ont mauvaise. Malgré la persévérance du président Pablo Longoria, qui a tenté de le prolonger jusqu’au dernier moment, Boubacar Kamara a décidé de partir libre cet été. Le milieu défensif ou défenseur central s’est officiellement engagé avec Aston Villa. Un choix très critiqué dans la mesure où le Français avait l’opportunité de disputer la Ligue des Champions avec son club formateur. Sans compter sa première convocation en équipe de France liée à ses performances sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Alors pourquoi cette décision ? « J’y ai beaucoup pensé, et je pense que c’est la bonne décision pour ma carrière, expliquait Boubacar Kamara. Je suis impatient de m’y mettre. Le coach a été très important dans ma décision. Il est venu me voir à Marseille, dans ma maison, pour discuter de beaucoup de choses autour de ce transfert. Il y a un grand projet qui prend forme et je suis très heureux d’en faire partie. »

Un « grand projet » chez le 14e de Premier League ? Vraiment ? Eh bien Boubacar Kamara n’a pas forcément tort. Les Villans affichent de hautes ambitions pour la saison prochaine, eux qui viennent de conclure deux autres opérations importantes. Le prêt de Philippe Coutinho a débouché sur un transfert définitif à 20 millions d’euros. Et pour renforcer son arrière-garde, Aston Villa s’est offert le défenseur central du FC Séville Diego Carlos pour 30 millions d’euros.

Suarez pourrait retrouver Gerrard et Coutinho

Et ce n’est sans doute pas terminé. Car selon The Telegraph, le club anglais s’intéresse maintenant à Luis Suarez, laissé libre par l’Atlético Madrid. L’attaquant uruguayen a la cote en Major League Soccer mais privilégie une dernière aventure en Europe. Malgré sa préférence pour l’Espagne, un retour en Angleterre reste possible si l’ancien joueur de Liverpool atterrit à Aston Villa, aux côtés du coach Steven Gerrard qu’il a connu en tant que coéquipier chez les Reds, tout comme Philippe Coutinho. Boubacar Kamara sera donc bien entouré.