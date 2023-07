De grands noms à l’OM, Longoria a scotché Sanchez

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez prend le temps de réfléchir à son avenir. L’attaquant chilien souhaitait vérifier les ambitions du club phocéen avant une éventuelle prolongation. Finalement, le recrutement réalisé par le président Pablo Longoria l’a convaincu de revenir.

Performant la saison dernière, Alexis Sanchez fait toujours partie des plans de l’Olympique de Marseille. Mais à force de faire patienter Pablo Longoria, l’attaquant libre de tout contrat n’est plus vraiment indispensable aux yeux du président. Le dirigeant attendait une réponse plus rapide de la part du Chilien qui s’est peu à peu éloigné. Une prolongation n’est pourtant pas à exclure avant le début de l’exercice. Alexis Sanchez, qui ne s’est engagé avec aucune formation malgré les nombreuses rumeurs, a suivi le mercato du club phocéen avec la plus grande attention.

Alexis Sanchez accepte de prolonger

L’ancien joueur de l’Inter Milan, peut-être refroidi par la troisième place décrochée en Ligue 1, avec la nécessité de passer par des tours préliminaires en Ligue des Champions, souhaitait vérifier les ambitions de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. L’international chilien a pu constater les gros coups de Pablo Longoria avec les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Suffisant pour emballer Alexis Sanchez qui, d’après ESPN Chile, serait enfin disposé à signer un nouveau bail à l’Olympique de Marseille.

Le recrutement réalisé l'a apparemment convaincu que les Marseillais joueront bien les premiers rôles la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur Marcelino qui va bénéficier d’une valeur sûre supplémentaire dans son effectif. Adepte du 4-4-2, le coach espagnol sera en mesure d’aligner Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, soit une attaque de haut niveau. Les supporters olympiens, à commencer par les 48 000 abonnés, seront forcément impatients de les voir en action au Vélodrome.