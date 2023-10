David Beckham amoureux de l'OM, il passe aux aveux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En 2013, David Beckham rejoignait le PSG. Avec le club de la capitale, l'Anglais a terminé sa carrière et remporté un titre en Ligue 1.

La carrière de David Beckham a pris fin en France, du côté du PSG. L'ancien milieu de terrain avait accepté de découvrir une ultime expérience dans la capitale. Avec le club francilien, Beckham avait affiché un niveau convenable et réussi à être sacré champion de France. Aujourd'hui à la direction de la franchise de MLS de l'Inter Miami, Beckham ne perd jamais une occasion de rappeler qu'il avait beaucoup apprécié son passage au PSG et qu'il porterait toujours le club dans son coeur. Cependant, le Paris Saint-Germain n'était pas forcément le club français qui avait ses faveurs dans sa jeunesse...

Beckham a un faible pour les couleurs de l'OM

Lors d'un documentaire sur Netflix, l'ancienne légende du football anglais a en effet fait une révélation assez surprenante qui ne va pas plaire aux fans franciliens en parlant du maillot qu'il préférait étant enfant. « Mon maillot préféré des années 1990 ? Cela va faire un peu polémique parce que j'ai joué au PSG, mais il y avait un maillot tout blanc de l'OM avec trois bandes bleues au niveau de l'épaule qui était magnifique. Je l'adorais lorsque j'étais petit », a notamment indiqué Beckham, dont on dit qu'il pourrait prochainement revenir en Europe, du côté de Manchester United. En effet, dans son projet de rachat des Red Devils, le Qatar veut s'appuyer sur le poids de Becks, qui pourrait en retour devenir ambassadeur du club anglais. L'objectif est de boucler la vente le plus rapidement possible au vu de la situation périlleuse dans laquelle est Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson.