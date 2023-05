Ici c'est Paris, David Beckham n'oubliera jamais

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Qui a dit que les stars ne faisaient que passer au Paris SG ? David Beckham, de retour sur Paris récemment, a livré un vibrant plaidoyer en faveur du club francilien, 10 ans après son dernier match.

De passage par Paris récemment, David Beckham a rendu visite à son ancien club, où il est brièvement passé en 2013 pour finir sa carrière. Six mois seulement pour la superstar anglaise qui a tout de même terminé avec le brassard de capitaine du PSG et un passage qui restera très « people » aux yeux des supporters. Mais à l’occasion de confidences sur PSG TV, le Spice Boy s’est montré très bavard sur l’amour qu’il porte au club de la capitale, où il estime avoir été très bien accueilli, que ce soit par le vestiaire ou par les supporters. Et contrairement à des stars actuelles comme Neymar ou Lionel Messi, il tenait à rendre hommage à l’histoire du club parisien et à montrer qu’il savait où il mettait les pieds quand il a signé au Paris SG.

« Je me souviendrai toujours de ce qu’ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m’ont traité et de l’attitude des supporters du PSG à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille. Il y avait un jeune Thiago Silva, ils avaient Motta, Maxwell, un jeune Verratti, et évidement Zlatan et beaucoup d’autres grands joueurs. Ils m'ont tous aidé à m'intégrer. Ils ont vraiment été de formidables coéquipiers avec moi. J'ai passé beaucoup de temps avec la plupart d'entre eux. Etant donné que je ne parlais pratiquement pas français, ce sont les joueurs français qui m'invitaient chez eux le week-end, pour des barbecues et pour boire un verre », a livré David Beckham, qui a donné un petit cours d’histoire du PSG afin de montrer qu’il connaissait ses classiques.

Pauleta, Ginola, David Beckham connait l'histoire du PSG

« Tout le monde sait que je suis un grand fan de football, alors jouer dans ce stade en connaissant l'histoire, les joueurs qui ont joué ici, Pauleta, Ronaldinho, David Ginola... Tous ces grands joueurs ont joué ici, mais la raison pour laquelle j’avais hâte de jouer au Parc des Princes ? C’était les supporters ! Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable », a livré celui qui est actuellement propriétaire de l’Inter Miami, et qui rêve pour cela de faire signer Lionel Messi. Pas sûr toutefois que cela discute beaucoup de la riche histoire du PSG avec l’Argentin…