Danilo à l'OM, tout est relancé

En fin de contrat avec la Juventus Turin dans six mois, Danilo est l’une des pistes étudiées par l’OM pour renforcer sa défense centrale au mois de janvier. Medhi Benatia a d’ailleurs reçu une bonne nouvelle dans ce dossier.

Roberto De Zerbi commence doucement à trouver la bonne formule à l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs matchs, son équipe affiche un visage très séduisant et dimanche, les coéquipiers d’Adrien Rabiot n’ont eu aucune difficulté pour se défaire de Saint-Etienne en 32e de finale de la Coupe de France (0-4). Néanmoins, les dirigeants de l’OM sont convaincus de pouvoir renforcer l’effectif à la disposition de l’entraîneur italien lors du mois de janvier. Quelques retouches sont possibles, notamment en défense.

Balerdi et Kondogbia donnent pleinement satisfaction mais dans l’idéal, le board de l’Olympique de Marseille aimerait offrir à Roberto De Zerbi un troisième joueur fiable pour sa défense à trois. Kiliann Sildillia est toujours ciblé… au même titre que Danilo. Dans le dossier du joueur de la Juventus Turin, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’au 30 juin prochain, la concurrence n’est pas seulement européenne car des clubs saoudiens et brésiliens étaient sur les rangs. Mais bonne nouvelle pour l’OM, l’international auriverde aux 61 sélections a pris une décision importante pour la suite de sa carrière selon Nicolo Schira.

Danilo refuse l'Arabie Saoudite

Danilo ne veut pas entendre parler d’un départ de l’Europe. A seulement 33 ans, il s’estime encore au niveau pour jouer dans un club évoluant en Ligue des Champions ou qui aspire à retrouver la plus prestigieuse des compétitions comme c’est le cas de Marseille. De quoi relancer totalement la piste menant à l’OM pour Danilo, dont le profil de latéral droit repositionné en défense centrale colle totalement avec ce que recherche Roberto De Zerbi pour son poste d’axial droit actuellement occupé par Amir Murillo. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria passera la seconde dans ce dossier et si la Juventus Turin, peu riche en défense après les blessures de Bremer et de Cabal, sera enclin à se séparer de Danilo.