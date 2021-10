Daniel Riolo n'était pas fan de Bernard Tapie, il assume

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Daniel Riolo a souvent critiqué le passage de Bernard Tapie à l’Olympique de Marseille. Après le décès du Boss, le journaliste est néanmoins resté respectueux et sobre.

Les hommages se sont multipliés dimanche et encore ce lundi après l’annonce du décès de Bernard Tapie par sa famille, des suites d’un cancer. Ils vont se poursuivre encore tout au long de la semaine, notamment à Marseille. L’homme n’a laissé personne indifférent. Adulé par certains, détesté par d’autres. Daniel Riolo fait partie de la deuxième catégorie. Le consultant a toujours utilisé des mots très durs pour parler du passage de Bernard Tapie à l’OM. « Je ne pouvais pas blairer Bernard Tapie. Ce n'était pas possible. À mes yeux, il représente tout ce que le football doit chasser et combattre. Tout ce qu'il a fait dans le foot est absolument dégueulasse », avait lâché Daniel Riolo à Foot Marseille il y a quelques années. Un peu plus tard, lorsqu’il avait qualifié le « boss » de « truand », Stéphane Tapie, le fils de Bernard, s’en était pris violemment à lui. « Dis-moi espèce de grosse m…. de Daniel Riolo, viens me le dire en face. Pu... de mier.. », avait tweeté le fils de l’ancien homme fort de l’OM. Dans l’After Foot sur RMC dimanche soir, Daniel Riolo a quand même logiquement respecté ce moment douloureux pour de nombreuses personnes.

🎙 Daniel Riolo sur le décès de Bernard Tapie : "Le moment impose qu'on baisse la tête et qu'on pense à ceux qui l'aiment. Je pense aux gens qui sont touchés par cette disparition." #rmclive pic.twitter.com/MygokXsuXK — After Foot RMC (@AfterRMC) October 3, 2021

« Le moment impose qu’on baisse la tête »

« Pour être absolument transparent, on en parlait avec Gilbert Bribois, parce qu’on se doutait que ça allait arriver. Forcément, c’était délicat parce qu’en deux livres, je pense avoir dit beaucoup de choses sur lui et ce ne serait pas cohérent pour moi de me livrer à un hommage hagiographique. Maintenant, c’est un homme qui est mort. Le moment impose qu'on baisse la tête et qu'on pense à ceux qui l'aiment, et qui ont eu de l’émotion grâce à lui. Aujourd’hui (dimanche), j’ai vu Eric Di Meco très touché par la disparition de Bernard Tapie. J’aime Eric et lui aimait Bernard Tapie donc je pense aux gens qui sont touchés par cette disparition. Je ne sais pas si la famille va être touchée par toutes les condoléances qu’ils vont recevoir, je peux m’ajouter à cette longue liste. Maintenant, tout le monde sait ce que je pensais du personnage et que je ne livrerai pas un hommage hagiographique. Je respecte simplement sa disparition. En tant que chrétien, catholique, je lui souhaite de reposer en paix, parce que c’est ce qu’on fait dans ces cas-là », a confié Daniel Riolo.