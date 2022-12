Cristiano Ronaldo à l’OM, ce n'est pas un mensonge !

Dans : OM.

L’été dernier, les réseaux sociaux se sont enflammés pour une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM.

L’international portugais a été au cœur du feuilleton de l’été au mercato en demandant à quitter Manchester United en raison de la non-qualification des Red Devils en Ligue des Champions. A l’époque, le poulain de Jorge Mendes avait exigé son départ vers un club qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions européennes… en vain. Le hashtag #CristianOM avait pourtant enflammé les réseaux sociaux mais le président olympien Pablo Longoria avait rapidement démenti les rumeurs autour d’une possible arrivée du sextuple Ballon d’Or vers Marseille. Ambassadeur du club marseillais, Basile Boli a néanmoins remis une pièce dans la machine au sujet de Cristiano Ronaldo à l’OM. Et pour cause, alors que le Portugais est libre depuis cet hiver après la résiliation de son contrat à Manchester United, l’ex-défenseur de Marseille a confirmé qu’il y avait bien eu des contacts entre le club phocéen et l’entourage de la star portugaise l’été dernier.

De vrais négociations entre l'OM et Cristiano Ronaldo ?

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France (..). Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matchs il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi cela n’a pas marché la première année et puis la seconde année il a démontré que c’était le numéro 1 » a confié l’ambassadeur de l’Olympique de Marseille sur NW Sport. Des déclarations surprenantes qui risquent de ne pas plaire à Pablo Longoria, lequel aimerait certainement que ce genre d’information reste confidentielle au sein de l’Olympique de Marseille. Vérité ou coup de bluff, les déclarations de Basile Boli risquent en tout cas d’enflammer les supporters phocéens dans les prochains jours.