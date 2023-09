Crise à l'OM, Aubameyang dément une sale rumeur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La crise à l’OM a forcément des conséquences sur les joueurs, qui préparent tant bien que mal leur premier match d’Europa League, jeudi à Amsterdam.

En crise de confiance après deux matchs nuls contre des adversaires abordables (Nantes, Toulouse), les joueurs de l’Olympique de Marseille sont plongés dans le chaos depuis lundi soir. La réunion entre les responsables des groupes de supporters et l’état-major du club a viré au règlement de compte et a mené à la démission de l’entraîneur Marcelino. Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta se sont mis en retrait en attendant un possible départ, ce que n'espère pas Frank McCourt. C’est dans ce contexte très lourd que les joueurs vont quand même devoir essayer de faire bonne figure face à l’Ajax Amsterdam, jeudi soir en Europa League.

Commencez pas à mettre mon nom et inventez des histoires svp merci — AUBA⚡️ (@Auba) September 20, 2023

Mais pour certains joueurs qui découvrent l’atmosphère parfois irréelle de Marseille, des questions se posent. C’est notamment le cas pour Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, lesquels se « posent déjà des questions sur leur avenir à l’OM » selon le compte insider La Minute OM. Une information à laquelle l’attaquant gabonais, auteur d’un doublé contre le Panathinaïkos mais qui court toujours après son premier but en championnat, a réagi avec fermeté.

Des envies de quitter l'OM, Aubameyang dément

« Commencez pas à mettre mon nom et inventez des histoires svp merci » a publié sur son compte Twitter l’ancien attaquant d’Arsenal, Barcelone, Chelsea ou encore Dortmund et qui a bien trop d’expérience pour se mettre à paniquer à la première crise venue. Focus sur son objectif d’être plus performant et d’empiler les buts avec l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang n’a aucunement envie d’être associé à ce genre d’information sur le thème du mercato alors que Marseille traverse une sérieuse tempête en ce début de saison. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont en tout cas apprécié la vitesse à laquelle Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à démentir cette information sur un potentiel malaise dans la cité phocéenne.