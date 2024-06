Conceiçao à l'OM, l'énorme catastrophe se profile

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM mise tout sur Sergio Conceiçao pour succéder à Jean-Louis Gasset. Enfin parti du FC Porto, le technicien fait pourtant attendre les dirigeants olympiens. Le temps presse sur ce dossier mais le Portugais ne semble pas vouloir aller vite.

Mardi, l'OM a enfin reçu le coup de pouce qu'il attendait depuis plusieurs semaines. En effet, le départ de Sergio Conceiçao du FC Porto a enfin été acté. Le technicien portugais s'est mis d'accord avec sa direction après plusieurs jours de tension en interne. Désormais, il est libre de signer à l'OM. Même sans qualification européenne, les Phocéens ont tout en main pour boucler le dossier rapidement. Conceiçao est très attiré par l'offre de Pablo Longoria avec trois années de contrat et une place centrale dans le projet marseillais. Mais, il n'a toujours pas dit oui.

Conceiçao veut prendre son temps, l'OM n'en a pas

Comme le révèle RMC Sport, les négociations sont bloquées entre Conceiçao et l'OM à cause de la passivité du coach portugais. « Le technicien portugais veut du temps pour réfléchir, mais l’OM est pressé et veut rapidement son nouvel entraîneur. […] L’aventure passionnée de Conceiçao au FC Porto a été intense, et riche en émotions sur la fin, et l’ancien coach du FC Nantes a donc demandé du temps pour se reposer et réfléchir plus sereinement au projet marseillais », écrit le journaliste Florent Germain.

🔵 Le Portugais veut du temps pour réfléchir, mais l’OM est pressé et veut rapidement son nouvel entraîneur.https://t.co/C1vQcJi1bw pic.twitter.com/67K91TNcuD — RMC Sport (@RMCsport) June 5, 2024

Une lenteur qui irrite les dirigeants marseillais. Ces derniers se donnent jusqu'à la fin de la semaine maximum pour signer Sergio Conceiçao. Très clairement, la pression est mise sur l'ancien entraîneur du FC Nantes qui a le dernier mot dans ce dossier. En parallèle, l'OM garde des plans B sous le coude si Sergio Conceiçao ne donne pas son accord à temps. Pablo Longoria possède une liste d'entraîneurs ciblés dont les noms restent encore inconnus.