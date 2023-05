Clément Turpin met l'OM en danger, il accuse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis la défaite à Lens samedi soir (1-2), les supporters de l’OM en veulent terriblement à Clément Turpin, lequel a annulé un but d’Alexis Sanchez.

La décision prise ce soir-là par l’arbitre de 40 ans ne passe pas chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, Clément Turpin a refusé un but inscrit par Alexis Sanchez après moins de dix minutes de jeu pour une faute de l’international chilien sur Kevin Danso constaté après l'usage de la VAR. Le complot arbitral anti-OM ne fait plus aucun doute aux yeux de supporters phocéens, et les dirigeants sont sur la même ligne puisque Pablo Longoria a dégainé un communiqué dans lequel il a listé toutes les erreurs ayant porté préjudice à Marseille depuis le début de la saison. Un communiqué qui a fait sourire des observateurs extérieurs tant il est allé loin et sans tenir compte d'autres fautes ayant été plutôt favorables à l'OM.

L'OM derrière Lens, c'est la faute de Turpin

Dans le camp des journalistes phocéens, on est également résignés face à l’arbitrage de Clément Turpin, lequel risque bien d’être décisif dans la course à la deuxième place. Sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste Jérémy Attali-Pietri a estimé que si l’OM terminait derrière Lens au soir de la 38e journée, le principal responsable ne sera autre que Clément Turpin.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

« Turpin coûte des points à l’OM, c’est factuel. Il va nous coûter la saison car une saison, ça peut se jouer aux décisions prises sur un ou deux matchs. Il y en a qui disent que peu importe les erreurs d’arbitrage, c’est à l’équipe de gagner le match elle-même. Mais c’est trop facile de dire ça, la règle du jeu doit être la même pour tout le monde » a confié le journaliste avant de poursuivre et de conclure.

« Si tu changes les règles, ce n’est plus du foot. Pour l’instant, si on ne termine que troisième cette année, Clément Turpin sera en grand partie le responsable car l’OM doit faire match nul à Lens au minimum et ne doit jamais perdre. Il y a un autre péno dont personne n’a parlé avec un Lensois qui touche le ballon de la main sur corner, il n’y a même pas eu de ralenti et la VAR n’appelle personne. Sur le fond, l’OM a raison de faire quelque chose avec ce communiqué » a-t-il estimé alors que pour lui, il ne fait absolument aucun doute que l’Olympique de Marseille a été lésé par l’arbitrage cette saison et notamment lors du dernier match face au RC Lens à Bollaert.