Ciblé par l’OM, il a trouvé un club plus riche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, la presse portugaise révélait l’intérêt de l’OM pour l’attaquant de Braga, Simon Banza. Une piste validée par Sergio Conceiçao mais qui a déjà du plomb dans l’aile pour l’état-major olympien.

Le mercato approche à grands pas et du côté de l’Olympique de Marseille, la volonté est très claire : rebâtir un effectif dans sa totalité ou presque. La saison a été pénible pour le club phocéen et Pablo Longoria ne retiendra aucun joueur, à deux ou trois exceptions près. Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang et Valentin Rongier font aujourd’hui office de tauliers à conserver dans l’optique de la saison prochaine mais pour le reste, personne ne sera retenu en cas d'offre et l’OM souhaite recruter au minimum un joueur par poste comme indiqué cette semaine par L’Equipe.

Conceiçao exige un buteur à 25 ME pour signer à l'OM https://t.co/nyOcqrB9VV — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2024

Dans le secteur offensif, la volonté est de recruter un ou deux joueurs de qualité afin de mieux entourer Aubameyang et dans cette optique, la piste Simon Banza (Braga) avait été activée il y a quelques jours avec la validation de Sergio Conceiçao, en négociations avec le club olympien depuis deux semaines. Cette piste est toutefois à oublier car selon les informations du journal portugais O-Jogo, l’ancien buteur du Racing Club de Lens s’apprête à quitter l’Europe. En effet, Simon Banza a reçu une offre très juteuse financièrement en provenance des Emirats Arabes Unis.

L’identité du club n’a pas été révélé mais il y a désormais de fortes probabilités que Simon Banza quitte l’Europe pour signer un très gros contrat. L’OM n’était pas le seul club européen sur les rangs puisque le média nous apprend que West Ham était également dans la course. Julen Lopetegui apprécie beaucoup le profil du joueur, mais les Hammers ne pourront pas lutter davantage que Marseille face à l’offre reçue par Simon Banza en provenance des Emirats Arabes Unis. Un premier coup dur pour Marseille dans ce mercato estival, même si le secteur offensif n’est pas forcément le chantier n°1 du board olympien cet été.