Chukwubuike Adamu ciblé, l’OM à l’abordage !

Par ailleurs intéressé par Gerard Deulofeu, l’OM multiplie les pistes offensives dans l’optique du prochain mercato estival.

Pablo Longoria a toujours l’espoir de suspendre la décision de la FIFA, qui a interdit l’Olympique de Marseille de recrutement pour l’été prochain ainsi que pour l’hiver 2022. Le président marseillais prépare ainsi le mercato comme si de rien était en multipliant les pistes, notamment en attaque. Afin de compenser un éventuel départ dans ce secteur de jeu, Gerard Deulofeu est ciblé par l’OM, même si cette piste semble délicate à concrétiser dans la mesure où l’Udinese réclame 20 millions d’euros pour l’ancien ailier du FC Barcelone. A en croire les informations du Daily Mail, l’Olympique de Marseille regarde également en Autriche et plus précisément du côté du RB Salzbourg, où les performances de Chukwubuike Adamu, dit Junior Adamu ont retenu l’attention de Pablo Longoria et de son directeur sportif David Friio.

L'OM intéressé par le profil de Chukwubuike Adamu

Auteur de sept buts avec le RB Salzbourg depuis le début de la saison, l’attaquant de 20 ans est jugé comme très prometteur par les scouts européens. Et pour preuve, l’OM est loin d’être le seul club intéressé par Chukwubuike Adamu. En Angleterre, deux écuries ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt : Leicester et Southampton. Au-delà de la Premier League, le profil du joueur du RB Leipzig plaît également en Bundesliga, qui est généralement la passerelle privilégiée par les pépites du championnat autrichien. Un intérêt de l’AS Monaco est également évoqué pour Chukwubuike Adamu. Autant dire que malgré des statistiques loin d’être folichonnes, l’attaquant autrichien d’origine nigériane a eu une très belle cote sur le marché des transferts. Ce dont devrait profiter le RB Leipzig qui espère tirer entre 15 et 20 millions d’euros de la vente de son joueur, recruté pour seulement 1,5 millions d’euros en provenance du FC Liefering en 2020.