Chancel Mbemba va attaquer l'OM et Longoria

Par Mehdi Lunay

Entre Chancel Mbemba et l'OM, le torchon brûle. Le Congolais est toujours mis à l'écart et cela le pousse à se rebeller. Les sanctions salariales pleuvent mais Mbemba continue de les contester devant la LFP.

L'OM et Chancel Mbemba ne se font pas de cadeaux. La direction marseillaise ne veut plus voir le défenseur congolais dans le groupe professionnel après l'avoir forcé à partir au mercato sans succès. De son côté, Chancel Mbemba s'accroche à son contrat mais, frustré, multiplie les actes de rébellion. Après s'en être pris au dirigeant phocéen Ali Zarrak au mois d'août, il a refusé de se rendre à un examen médical organisé par l'OM pour son genou. Mbemba est allé voir un médecin de son choix pour passer une IRM, invoquant son droit à le faire. Une décision qui lui a coûté cher sur le plan salarial.

Une dernière retenue sur salaire contestée

Selon La Provence, l'OM l'a punit avec une retenue sur salaire de 23 jours. Le défenseur central conteste déjà cette décision et il va saisir la commission juridique de la LFP selon le quotidien marseillais. Mbemba estime que la sanction est « contraire au barème érigé en interne par le club » pour ce type de faits. Ce n'est pas la première fois que le clan Mbemba attaque juridiquement une punition infligée par l'OM.

En effet, après son altercation avec Ali Zarrak, Mbemba avait écopé de 14 jours de retenue sur salaire. Le Congolais s'est plaint auprès de la LFP, laquelle avait obligé l'OM à réduire la sanction à 6 jours de retenue sur salaire seulement. Mbemba pourrait donc avoir à nouveau gain de cause. La situation est explosive à l'OM et cela pourrait encore dégénérer davantage surtout si Mbemba s'inspire de la jurisprudence Lassana Diarra pour faire valoir ses droits. Après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, les joueurs sous contrat ne sont plus à la merci de leur club. S'il n'est pas réintégré dans le groupe professionnel comme l'exigent les textes de la LFP, Chancel Mbemba aura le pouvoir de nuire concrètement à l'OM.