Chancel Mbemba jusqu'en 2025, le gros coup de l'OM !

A la recherche d’un taulier en défense pour compenser le départ de William Saliba, l’OM a trouvé son bonheur avec Chancel Mbemba.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère enfin, ce qui sera de nature à rassurer les supporters. Après avoir bouclé les arrivées d’Isaak Touré et de Samuel Gigot, le club phocéen est sur le point d’enregistrer la signature d’un troisième défenseur central. Comme révélé par l’insider @Mode55489648 sur Twitter, l’ex-défenseur du FC Porto, titulaire indiscutable du club portugais depuis trois ans, est arrivé ce vendredi matin à Marseille afin de passer la visite médicale préalable à sa signature à l’OM.

Olympique Marseille are set to sign Chancel Mbemba on a free transfer from Porto, done deal. Been told he will sign until June 2025 with OM. 🚨🔵 #OM



Mbemba is set to undergo medical tests and then sign - first called by @Mode55489648. Official soon. #TeamOM pic.twitter.com/Y1Or19DNg4