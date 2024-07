Cette recrue qui refuse l'OM tous les jours

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut recruter un nouveau gardien de but cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen a pas mal d'idées en tête même si Alvaro Valles repousse chaque jour les offres de Pablo Longoria.

Roberto De Zerbi a eu des garanties fortes avant de signer à l'OM. L'entraineur italien a aussi eu le temps de faire une large revue d'effectif afin de savoir avec quels joueurs il veut continuer de travailler. Le profil de Pau Lopez ne l'a pas vraiment séduit et le portier espagnol est plus que jamais sur le départ, alors qu'un accord avec Côme est scellé. De Zerbi a demandé à sa direction de se pencher sur des joueurs qu'il apprécie. Filip Jørgensen, qui évolue à Villarreal et Álvaro Valles de Las Palmas sont des pistes sérieuses pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, les deux gardiens de but sont encore très loin d'une arrivée sur la Canebière.

Il refuse l'OM et De Zerbi

Selon les informations de Matteo Moretto, Álvaro Valles n'est en effet pas du tout emballé par la perpective de signer à l'OM cet été. C'est en tout cas la tendance du moment, alors que les Phocéens et Las Palmas sont d'accord sur les modalités du transfert. Le gardien de 26 ans avait déjà fait savoir sa préférence pour le Bétis Séville il y a une semaine, et aurait confirmé cette tendance malgré l'offre inférieure du club andalou.

Concernant Filip Jørgensen, aucun accord n'est en vue entre Villarreal et l'Olympique de Marseille. Compte tenu de la situation, Marseille pourrait donc changer de cible et se tourner vers des profils plus motivés et plus simples à conclure, alors que le temps presse pour la formation de Roberto De Zerbi. Encore beaucoup de mouvements sont à prévoir dans la cité phocéenne avant la fin du mercato. Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Jonathan Clauss ont été invités à se trouver un nouveau club. Et ils seront tous remplacés.