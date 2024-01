Cet inconnu met tout le monde d'accord à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'avait pas chômé l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi les nombreuses recrues phocéennes : Amir Murillo.

L'OM a connu un début de saison assez chaotique, entre problèmes avec ses supporters et départ précipité de Marcelino. Gennaro Gattuso est arrivé depuis et tente de faire repartir le club phocéen. L'Italien souffle le chaud et le froid mais Marseille a incontestablement retrouvé de la sérénité. Et certains joueurs profitent du climat ambiant pour se montrer. C'est notamment le cas d'Amir Murillo. Le défenseur droit panaméen, arrivé d'Anderlecht dans un relatif anonymat, commence à faire son trou et répondre aux attentes. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, son temps de jeu pourrait encore grandir, alors qu'il a planté deux buts le mois dernier. De quoi être logiquement récompensé par les fans de l'OM.

Murillo, la belle surprise de l'OM

𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐫 ! 👏💙

Auteur de performances remarquées et buteur 2 fois le mois dernier, 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 🇵🇦 est votre #OlympienDuMoisPuma de décembre 🏆 pic.twitter.com/RcR9UNTHmi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2024

En effet, ces dernières heures, Murillo a été élu Marseillais du mois par les fans du club. Une belle récompense pour le joueur de 27 ans. Sur les réseaux sociaux, dont X, les internautes proches de l'OM se sont même un peu emballés le concernant : « Un mois de folie franchement, j'en attendais pas grand-chose à son arrivée je suis vraiment impressionné par le joueur. Impatient d'en voir plus ! » ; « Amplement mérité pour le joueur qui avait été jugé avant même d’avoir touché un ballon, il ferme des bouches pour l’instant » ; « From "recrue nulle a chi*r on est contents d'en avoir déjà tiré 2,7M on vous a douillé" to joueur du mois » ; « Le soi-disant "bon a rien" vendu par les Belges » ; « Une des rares révélations du début de saison sans beaucoup jouer ! » ou encore « Mérité, il arrive il est inconnu au bataillon ». A Amir Murillo de confirmer les promesses dans les prochaines semaines. Il ne manquera en tout cas pas de soutien, lui qui avance dans l'ombre et sans prétention.