OM ‍: Jean-Louis Gasset, Longoria n'en voulait pas ‍!

Par Corentin Facy

L’OM a définitivement implosé après la défaite à Brest, qui a entraîné le départ de Gennaro Gattuso et la nomination de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe. Un choix qui ne semble pas être celui de Pablo Longoria.

Qui sera le président de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? La question peut réellement se poser tant Pablo Longoria semble dépassé et de plus en plus usé par sa fonction. Le visage marqué par la défaite à Brest, le président olympien a longuement discuté avec son conseiller sportif Mehdi Benatia dans les travées au stade Francis Le Blé et a acté le lendemain le départ de Gennaro Gattuso, mis à pied par le club. Cela n’était pas une surprise mais l’identité de son successeur fut en revanche étonnante puisque l’OM a misé sur l’expérience de Jean-Louis Gasset pour terminer la saison avec un bail de trois mois. Ce choix prouve selon le journaliste Gilbert Brisbois que Pablo Longoria n’est plus aux manettes alors que selon plusieurs sources, Gasset est le choix du directeur général du club Stéphane Tessier.

OM : Jean-Louis Gasset signe ce mardi ! https://t.co/GW60uwlmaV — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2024

« Qui décide en interne ? On a l’impression que ce qu’il s’est passé acte la fin de l’ère Longoria. Ce ne peut pas être Longoria qui a fait le choix de Gasset et si ce n’est pas lui qui a fait ce choix, quelle conséquence en tirer ? Que ce n’est tout simplement plus l’homme fort du club » s’est interrogé Gilbert Brisbois avant que Daniel Riolo rebondisse en confirmant que la page Pablo Longoria allait se tourner à Marseille en fin de saison. « La fin de la saison mettra McCourt face à ses responsabilités au niveau de ses décisions et cela pourrait être facilité par la volonté de Longoria de faire autre chose et de partir. Il termine cette année en situation d’échec après un démarrage en fanfare à la tête de l’OM. J’ai beaucoup aimé sa présidence mais j’ai l’impression que la page est en train de se tourner » estime le journaliste de l’After Foot, pour qui l’ère Pablo Longoria va prendre fin d’ici quelques mois. Actuel directeur général du club et d’ores et déjà influent à tous les étages de l’OM, Stéphane Tessier est le grand favori pour lui succéder… à moins que Frank McCourt n’en décide autrement.