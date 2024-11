Cet ancien flop revit loin de l'OM, l'Inter adore

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Joaquin Correa quittait l'OM sans avoir convaincu grand-monde. Revenu à l'Inter, l'Argentin tente de se faire une place au sein de l'effectif lombard.

L'OM avait tenté le coup Joaquin Correa il y a quelques mois dans l'optique d'apporter une vraie plus-value à son effectif. Le club phocéen n'avait cependant pas voulu lever l'option d'achat fixée à 16 millions d'euros. Et ce pour une raison assez claire : l'Argentin n'avait presque rien montré avec l'Olympique de Marseille. Le joueur international avec l'Argentine est depuis revenu à l'Inter. Difficile de se faire une place chez les Lombards mais force est de constater que Joaquin Correa a de la ressource. En effet, il se porte très bien et a su saisir sa chance lors du déplacement de l'Inter à l'Hellas Vérone le week-end passé. L'ancien de l'OM a planté un but et délivré une passe décisive. De quoi faire parler en Italie...

Joaquin Correa régale de nouveau à l'Inter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joaquin Correa (@tucucorrea)

Pour pas mal de médias italiens, Joaquin Correa pourrait avoir un coup à jouer dans la saison de l'Inter, qui va devoir lutter pour garder sa couronne en Serie A. Ce serait une bonne nouvelle pour toutes les parties, sachant que le joueur de 30 ans sera en fin de contrat à l'issue de cet exercice. Soit une prolongation l'attendrait, soit une arrivée dans un club qui flairerait une bonne affaire si son niveau reste bon. De quoi redonner envie à l'OM de le prendre ? Difficile à croire, sachant que Joaquin Correa revit depuis son départ de la Canebière, endroit où il ne s'est jamais vraiment adapté. Il faudra néanmoins qu'il revoit ses exigences salariales, lui qui touche un salaire de 3 millions d'euros par saison à Milan, acquis lors de son arrivée en provenance de la Lazio pour 30 millions d'euros.