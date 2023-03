Ces deux joueurs inquiètent l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Recrutés cet hiver par l'OM, Vitinha et Azzedine Ounahi n'ont pas encore performé sur la Canebière. Doit-on craindre des flops retentissants pour les néo-marseillais ? Bernard Casoni se pose sérieusement la question, surtout pour le Portugais.

Après la prudence, l'OM a été droit au but cet hiver. Pablo Longoria a troqué son costume de négociant acharné pour celui d'acheteur compulsif au mois de janvier dernier. Econome depuis plusieurs mois, l'OM a cassé sa tirelire pour son recrutement. 32 millions d'euros ont été lâchés pour l'attaquant portugais de Braga Vitinha et 8 millions d'euros ont été dépensés pour le Marocain du SCO Angers Azzedine Ounahi. Ces deux achats avaient de quoi faire saliver les supporters phocéens. L'OM s'est offert l'un des attaquants portugais les plus prometteurs en Europe et l'une des sensations de la dernière coupe du monde. Malheureusement, le retour sur investissement s'avère lent à arriver.

Casoni craint les flops Vitinha et Ounahi à l'OM

Vitinha cire le banc à Marseille. Le Portugais n'a connu qu'une titularisation et 65 minutes totales en Ligue 1. Si l'équipe type de Tudor est difficile à bouger, on peut s'étonner d'un si faible temps de jeu pour ce joueur talentueux au Portugal. De son côté, Ounahi joue un peu plus et a même marqué à Nantes mais pas de quoi sauter au plafond. Le jeune marocain est loin d'avoir montré tout son potentiel et d'être au niveau qui était le sien au Qatar. Au vu des investissements consentis par l'OM, Bernard Casoni avoue sa déception et même son inquiétude par rapport au niveau affiché par les deux recrues.

« Il faudra aussi éclaircir la situation de Vitinha, car c'est une vraie question. Au prix où le club l'a payé, on a forcément peur du flop, même si c'est un joueur d'avenir qui a besoin de temps pour digérer son transfert. On peut dire la même chose pour Ounahi d'ailleurs. Mais, contrairement à Vitinha, il a montré quelques gestes intéressants lors de ses entrées en jeu », a indiqué au média Le Phocéen l'ancien défenseur central du club. Une inquiétude qui gagne aussi les rangs marseillais selon l'insider Mohamed Toubache-TER. Ce dernier indiquait sur son compte Twitter que l'ombre de Bamba Dieng, vendu à Lorient 7 ME cet hiver, planait sur l'OM en raison du niveau décevant affiché par Vitinha. Le Portugais doit réagir d'urgence sous peine de représenter une erreur stratégique à 25 millions d'euros pour Pablo Longoria.