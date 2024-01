Ce joueur se moque de l'OM, quelle indignité ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Pape Gueye n’a pas répondu positivement aux deux offres de prolongation du club phocéen, qui s’impatiente et qui est déçu de l’international sénégalais.

Soutenu par l’Olympique de Marseille durant sa suspension de quatre mois infligée par la FIFA, Pape Gueye manque-t-il de reconnaissance envers le club phocéen ? C’est le débat du moment à Marseille après les deux refus de l’international sénégalais de prolonger à l’OM, où il est en fin de contrat en juin 2024, malgré les deux propositions transmises par Pablo Longoria. Dans le camp marseillais, la crispation est de sortie. L’OM est très agacé de voir que Gueye ne renvoie pas l’ascenseur au club, après avoir été soutenu par celui-ci durant sa suspension.

Selon les informations de RMC, le clan de l’international sénégalais actuellement à la CAN n’a même pas répondu à la dernière offre de Marseille, qui a proposé à Pape Gueye un salaire supérieur à 200.000 euros avec des primes pouvant atteindre un million d’euros. Une proposition honnête pour un joueur qui rappelons-le, ne s’est jamais imposé comme un titulaire sur la durée à Marseille. Malgré cet agacement, l’histoire n’est peut-être pas encore finie entre les deux parties. La radio indique que dans l’entourage du joueur, c’est davantage une question de timing que de gros sous.

Pape Gueye espère prolonger à l'OM, mais...

La première offre de l’OM est tombée en pleine suspension, et ce n’était pas le moment de négocier un nouveau contrat aux yeux des agents de Pape Gueye. La seconde offre est arrivée récemment alors que le joueur est à la CAN, une nouvelle excuse pour ne pas s’asseoir à la table des négociations. Face à ces refus de négocier et voyant que les discussions ne progressent pas, Pablo Longoria envisage sérieusement de vendre Pape Gueye lors du mercato hivernal alors que le joueur a une belle cote en Premier League, en Turquie et au Portugal. Or, l’ancien Havrais fait toujours de l’OM sa priorité… « si les conditions sont réunies », souligne la radio. Autrement dit, il va falloir que Marseille mette davantage d’argent s’il veut garder Pape Gueye. Pablo Longoria va-t-il craquer ? Réponse dans les semaines à venir.