L'offre démente, Vitinha arrive à l'OM !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Visiblement totalement convaincu par l'importance de cet achat, Pablo Longoria a explosé les clubs anglais en mettant 32 millions d'euros sur la table pour Vitinha. Le joueur doit signer à l'OM en fin de journée si tout va toujours dans le bon sens.

L’OM a craqué totalement pour s’offrir Vitinha. Alors que les clubs anglais avaient lâché 30 millions d’euros pour atteindre la clause libératoire prévue par Braga pour son attaquant, Pablo Longoria est même passé au-dessus de ce chiffre. Le président olympien a offert 32 millions d’euros au club portugais pour rafler la mise au sujet de l’attaquant de 22 ans. Soit 12 ME de plus que la dernière offre marseillaise tout de même ! La presse portugaise, O Jogo comme Record, évoque donc un transfert qui serait un record de dépense pour l’OM sur un joueur. De son côté, Vitinha avait d’entrée de jeu favorisé un avenir marseillais, mais jusqu’à présent, le club provençal n’était pas monté aussi haut que Brighton et Southampton qui avaient chacun mis 30 ME.

L'OM plus fort que la Premier League ?

Avec cette offre à 32 millions d’euros, l’OM casse véritable sa tirelire et va bouleverser son attaque pour un joueur qui devrait s'engager pour cinq ans et demi. Pour Braga, il s’agit là aussi d’une vente historique, surtout que le club portugais a négocié un pourcentage de 10 % à la revente. Mais en dépassant le montant de la clause libératoire, Pablo Longoria a ainsi ouvert d’autres négociations qui lui évite de payer cash les 30 millions d’euros, et ainsi d’échelonner les 32 millions d’euros à payer, qui seront tout de même à sortir de la poche de Frank McCourt dans les prochaines années. De son côté, Vitinha va connaitre un sacré coup de projecteur, lui qui disputait encore des matchs de D3 portugaise la saison dernière ! Il avait ensuite été promu en équipe 1, et a inscrit 14 buts en 42 matchs de championnat depuis.