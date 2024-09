Ce joueur crève l’écran, l'OM a fait une affaire en or

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a sans doute réalisé son pire match depuis le début de la saison sur la pelouse de Strasbourg. Malgré la contre-performance olympienne, un joueur a été au niveau habituel, l’excellent Geronimo Rulli.

Brillant et héroïque face à l’Olympique Lyonnais la semaine dernière, Geronimo Rulli a confirmé ce dimanche face à Strasbourg sa très belle forme de ce début de saison. Recrue surprise de l’Olympique de Marseille au poste de gardien de but pour succéder à Pau Lopez, l’international argentin avait été accueilli avec un brin de scepticisme par les supporters olympiens sur les réseaux sociaux. Ceux-ci s’attendaient à un plus grand nom comme par exemple Brice Samba, mais c’est finalement l’ancien gardien de Montpellier, Villarreal et de l’Ajax qui a posé ses valises dans la cité phocéenne.

Au vu de ses six premiers matchs avec l’OM, on comprend pourquoi Roberto De Zerbi souhaitait recruter Geronimo Rulli. Fort en un contre un, bon dans les airs et adroit techniquement avec le ballon aux pieds, l’international argentin s’impose pour l’instant comme la recrue la plus fiable du mercato estival. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si dimanche soir à Strasbourg, Rulli a été le meilleur Marseillais selon les notes de L’Equipe, qui lui a accordé un bon 7/10. « Dans la lignée de sa grosse soirée à Lyon, il a livré une copie presque parfaite, d'abord vigilant pour se coucher sur les frappes cadrées de Bakwa (15e) et Nanasi (18e), puis impérial sur deux face-à-face brûlants devant Emegha (33e et 47e). Il ne pouvait rien faire sur le but strasbourgeois » a publié le quotidien national dans son édition du jour.

Rulli meilleure recrue de l'OM au mercato ?

Sur les réseaux sociaux, on ne tarie pas non plus d’éloges sur l’adaptation XXL de Geronimo Rulli dans son nouveau club. « Le début de saison de Rulli à l'OM = j'ai jamais vu un goal aussi performant et décisif si vite », « Merci les Argentins d'avoir créé Rulli et de l'avoir mis à l’OM… », « On ne va pas se mentir, Rulli est la meilleure recrue, sans lui y a 3/0 à la mi-temps encore ce soir ! » ou encore « Rulli c’est vraiment du top top niveau » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Olympique de Marseille sont très enthousiastes face aux performances de Geronimo Rulli. Alors que Pau Lopez était vivement critiqué la saison dernière, le niveau affiché par le gardien argentin a conquis tout le monde dans la cité phocéenne. Son sélectionneur Lionel Scaloni est sur la même lignée puisque Rulli sera titulaire pour les matchs de l’Argentine contre le Venezuela et la Bolivie au mois d’octobre en raison de l’absence du titulaire Emiliano Martinez, suspendu deux matchs par la FIFA.