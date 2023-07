Ce joueur a trompé l'OM et avoue se sentir mal

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Attendu pour la saison prochaine à l'OM, Sead Kolasinac a filé en catimini pour signer à l'Atalanta Bergame. Un départ vu comme une trahison à Marseille. Le Bosnien en est désolé mais ce transfert était trop beau pour lui.

Il s'était constitué une belle cote chez les supporters marseillais, elle s'est évaporée en quelques heures. Fidèle soldat à l'OM, Sead Kolasinac a désormais la figure du déserteur. Celui que tout un club espérait voir renouveler son contrat est parti discrètement à l'Atalanta Bergame pour signer un nouveau contrat. Le latéral bosnien s'est engagé deux ans chez les Bergamasques après un an et demi passé à l'OM. Un scénario qui rend fou les supporters olympiens, lesquels voient Sead Kolasinac comme un traître et ne veulent surtout plus entendre parler de lui.

Kolasinac fait un léger mea culpa pour l'OM

Les supporters et les observateurs étaient curieux de connaître l'état d'esprit du joueur bosnien après sa signature à Bergame. Sa première réaction a été livrée au célèbre journal italien, la Gazzetta Dello Sport. Kolasinac a finalement eu une pensée pour l'OM quand il a expliqué son choix de venir à l'Atalanta. Des légers regrets pour les conditions mais pas pour la finalité : rejoindre la Dea et son environnement parfait pour un footballeur de haut niveau.

« Ça n'a pas été facile de quitter l'OM, mais pour moi les sensations comptent et j'ai tout de suite ressenti le bon feeling avec les dirigeants de l'Atalanta. Ensuite, j'ai aussi voulu jouer en Serie A, pendant un certain temps. L'Atalanta était parfaite pour moi, pour mon style de jeu. Et j'ai été impressionné par le centre sportif : terrains, installations, tout est super », a t-il exprimé en interview. Des explications claires qui n'arriveront sans doute pas à réconforter les supporters de l'OM, plus choqués par la méthode que par les intentions du joueur.