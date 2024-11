Ce jeune cire le banc de l'OM et il adore ça

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il est parfois difficile d'avoir sa chance à l'OM quand on est un jeune joueur. Roggerio Nyakossi le sait mieux que personne. Arrivé à Marseille il y a deux ans, le Suisse de 20 ans n'a jamais joué en Ligue 1. Pourtant, il n'est pas malheureux de sa situation.

Il faut être un Marseillais pur et dur, un fan ultime de l'OM pour connaître Roggerio Nyakossi et encore ce n'est même pas sûr. Le jeune défenseur suisse de 20 ans évolue sous les radars à l'OM, deux ans après son arrivée en provenance du Servette Genève. Nyakossi n'a joué qu'avec la réserve olympienne, ne disputant aucun match avec l'équipe première. Il est même rare qu'il soit convoqué en Ligue 1. Cela n'est survenu qu'une fois cette saison, à Brest pour la première journée de Ligue 1. Une situation qui peut être frustrante pour ce défenseur central, capitaine de la sélection suisse U20.

Nyakossi toujours aussi heureux à l'OM

Pourtant, Roggerio Nyakossi ne se plaint pas de sa situation personnelle à l'OM. Bien au contraire, il se sent aussi heureux qu'au premier jour. Interrogé par Corner Magazine, il a révélé ses sentiments vis-à-vis du club phocéen. Il ne regrette pas son transfert à Marseille, faisant encore confiance au projet olympien. Surtout, il n'a pu cacher être supporter de l'OM depuis plusieurs années. De quoi faire passer plus facilement la pilule de sa non-utilisation.

🎙️ Entretien avec Roggerio Nyakossi, 20 ans, défenseur formé au Servette et désormais à l'OM: «Si on me met sur le terrain, je donnerai tout, absolument tout.» 💪🇨🇭



Détermination, persévérance et fierté pour celui qui rêve de ses débuts pros avec l’OM ! Plus d'infos sur… pic.twitter.com/yL9nk4VoGh — KMedia (@KMedia_ch) November 2, 2024

« À chaque fois que je regardais la télé, c’était l’OM. Je me souviens des grandes soirées en Europa League, c’était vraiment impressionnant. Je suis un grand fan. L’OM représente une opportunité solide, avec un projet très ambitieux et une volonté claire de s’appuyer sur son centre de formation. Ils ont clairement montré leur volonté de me recruter en répondant aux exigences du Servette », a t-il confié. Un optimisme pas forcément feint surtout que les places ne sont pas inaccessibles en défense centrale, au vu de la fébrilité affichée par certains titulaires comme Leonardo Balerdi par exemple.