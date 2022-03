Ce départ qui fait pleurer Pablo Longoria à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a beaucoup de mal à digérer le départ libre qui se profile de Boubacar Kamara, et évoque le prochain mercato de l'OM avec les menaces des sanctions de la part de la FIFA.

Dans un très long entretien au quotidien La Provence, Pablo Longoria a évoqué sa première année de présidence, ses objectifs, ses relations avec Frank McCourt, le discours, le jeu proposé et l’avenir de Jorge Sampaoli. Un long point de la part du président de l’OM qui tenait à faire savoir que, s’il ne se sentait pas un haut dirigeant dans l’âme, il avait pris ce rôle très à coeur. Car la passion de l’Espagnol, c’est le scouting et le marché des transferts, pour lequel il a été très actif ces derniers mois.

Trois recrues bouclées

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Avant même la fin de la saison, Pablo Longoria s’est donc projeté ce domaine qui intéresse beaucoup les supporters, et a confirmé que trois joueurs allaient signer définitivement à l’OM au mois de juin : Pau Lopez, Matteo Guendouzi et Cengiz Ünder. « Pau a déjà été officialisé, son obligation d’achat était liée au nombre de matches disputés. Restait à avoir son accord personnel. Il se sent très bien ici, c’est un mec ultra-intelligent, très engagé dans le projet. Pour Mattéo et Cengiz, l’obligation d’achat est liée au maintien. Avec 47 points, je pense qu’on peut dire que c’est bon », a souligné le dirigeant marseillais, qui a déjà recruté Samuel Gigot, défenseur du Spartak Moscou, pour la saison prochaine.

Retrouvez la deuxième partie de notre entretien sur le mercato à venir 👇#Foot @OM_Officiel https://t.co/uh53qYcAcz — La Provence OM (@OMLaProvence) March 4, 2022

Mais un nouveau problème va se poser, avec le très probable départ de Boubacar Kamara, qui chagrine énormément Pablo Longoria. Voilà plus d’un an que le président de l’OM essaye de le faire prolonger, en vain, et son départ va mettre le club dans une situation délicate cet été. En plus de cela, Longoria prend cela comme un échec personnel. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif, est toujours un échec. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif. Le marché dépendra aussi des possibilités de ventes qui s’offrent à nous », a livré le dirigeant en poste depuis un peu plus d’un an, qui n’a pas voulu trop en dire sur la sanction d’interdiction de recrutement qui frappe pour le moment l’OM en vue de cet été, laissant les avocats faire leur travail si besoin. En tout cas, le club provençal a préparé l’avenir en anticipant sur le recrutement, même si l’incapacité de faire venir de nouveaux joueurs pourrait littéralement plomber le développement de l’équipe cet été si cette sanction venait à être appliquée.