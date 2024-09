Ce buteur choque l’OM, ce n’est pas Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un temps de jeu très restreint, Jonathan Rowe a déjà marqué les esprits à l’OM grâce à ses entrées pleines de tonus. La dernière en date face à l’OL est bien sûr la plus marquante avec un but décisif.

Cet été, l’Olympique de Marseille a totalement rebâti son attaque en recrutant Mason Greenwood, Valentin Carboni, Neal Maupay ou encore Elye Wahi. La touche finale a été apportée avec la signature de Jonathan Rowe, dont la venue a pour but d’offrir une solution de rechange à Roberto De Zerbi au poste d’ailier gauche, où Luis Henrique est pour l’instant le titulaire. Avec 76 minutes de jeu au compteur depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de Norwich City doit pour l’instant se contenter de miettes. Mais à chacune de ses entrées en jeu, Rowe apporte beaucoup de tonus à l’attaque marseillaise. Au Vélodrome face à Reims (2-2), il avait été précieux pour arracher l’égalisation.

Rowe fait forte impression en interne

Dimanche soir, dans un match compliqué en raison de l’expulsion de Balerdi après cinq minutes, Rowe a de nouveau été impactant contre l’OL. En remplaçant Greenwood pour les vingt dernières minutes, l’Anglais avait pour mission d’apporter du danger dans la défense lyonnaise sur les rares contre-attaques qui allaient s’offrir à lui. Au bout du temps additionnel (95e), Jonathan Rowe a marqué le but de la victoire, d’une frappe splendide à l’entrée de la surface. Malgré son temps de jeu très limité, l’Anglais a déjà conquis tout le monde à Marseille. « On a été impressionné par sa mentalité, malgré son âge, et aussi très surpris par sa détermination de rejoindre l’OM » explique un acteur majeur des négociations pour sa venue dans La Provence.

Que ce soit grâce à ses entrées en jeu mais également avec ses performances à l’entraînement, Rowe est déjà adopté à l’OM. « Ses premiers appuis et changements de directions font des ravages. On dirait qu'il ne connaît pas la pression, il a toujours la banane, il positive tout le temps. C'est vraiment un super équipier. De très belles années l'attendent à l’OM » raconte au quotidien régional un proche du vestiaire marseillais, sous le charme d’un Jonathan Rowe appelé à monter en puissance au fil des matchs. Pour fêter sa première titularisation, l’Anglais devra cependant attendre car à son poste, Luis Henrique réalise un début de saison canon (3 buts, 3 passes décisives). Mais à n’en pas douter, les futurs adversaires de l’Olympique de Marseille devront surveiller Jonathan Rowe comme le lait sur le feu car l'Anglais n'a pas besoin de beaucoup de temps pour mettre le feu aux défenses.