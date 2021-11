Caleta-Car attaqué au mercato, l'OM en rêve

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le défenseur croate de l’OM Duje Caleta-Car est dans le viseur de deux clubs anglais pour le mercato d’hiver. Déjà proche d’un départ cet été, il a conservé une certaine côte surtout avec ses dernières bonnes prestations.

L’été de Duje Caleta-Car avait été agité. À l’issue d’un Euro 2020 mitigé avec sa sélection croate, le défenseur de l’OM avait tout de même été courtisé lors du mercato. Toutefois, il était resté à l’OM malgré un départ attendu jusque dans les dernières heures du mois d’août, la faute à des offres pas à la hauteur des exigences marseillaises. Un faux départ suivi d’un autre puisque cela a retardé son début de saison avec Marseille et l’a conduit à connaître ses premières titularisations sur le tard. Depuis, Caleta-Car a bien digéré cet été et enchaîne les matches en charnière centrale, et même les bonnes prestations dans le onze de Jorge Sampaoli. Cela n’a pas échappé aux clubs étrangers surtout anglais qui sont toujours sur le coup pour le défenseur croate.

West Ham n’a pas lâché le morceau

L’OM avait déjà reçu de nombreux coups de fil d’outre-Manche avec notamment une attention particulière des clubs de Wolverhampton et de West Ham. Une offre à 18 millions d’euros avait été même rejetée par la direction de l’OM. Cependant, on ne va pas abandonner la piste Caleta-Car en Premier League. Selon le média italien Calciomercato, deux équipes anglaises restent à l’affût pour attirer le central de l’OM dès janvier. Newcastle, qui doit bien sûr débuter son nouveau projet et se constituer une équipe capable de se maintenir en Premier League, ainsi que West Ham. Déjà sur le coup cet été, les Hammers comptent bien ne pas lâcher le morceau pour un joueur dont le contrat avec Marseille prend fin en juin 2023. West Ham devra cette fois-ci bien réfléchir à son offre car le troisième de Premier League ne bénéficiera d’aucune mansuétude de l’OM surtout avec la concurrence des autres clubs anglais.