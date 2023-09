C'est le feu à l'OM, les supporters déclenchent la guerre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'était la soirée des règlements de compte ce lundi à Marseille. Dans une réunion houleuse, Pablo Longoria a essuyé la colère terrible des supporters et est resté sous le choc après avoir compris que cela pouvait se gâter.

L’OM s’offre officiellement une crise. De résultats car l’élimination du tour préliminaire de la Ligue des champions ternit le tableau de la saison passée. Et le début de l'exercice n'est guère plus rassurant avec une série de matchs nuls et un jeu bien triste. De dirigeants également tant Pablo Longoria a vu son image se détériorer depuis qu’Igor Tudor a décidé de partir, provoquant le deuxième départ volontaire d’un entraineur en moins d'un an. De son public surtout, qui vient toujours aussi nombreux au Vélodrome, mais ne semble plus s’y retrouver avec ce choix de faire de l’OM un club maniaque du mercato avec 10 arrivées et autant de départs chaque été, et encore beaucoup de réajustements à chaque hiver.

4 démissions demandées dont Longoria

Tout ce cocktail a explosé ce lundi soir, dans une réunion qui était prévue de longue date entre les supporters et la direction du club. Pablo Longoria, qui a toujours pris soin d’ouvrir la porte aux fans, profitant de sa belle popularité, s’est pris le retour de bâton en pleine figure. Le président de l’OM, qui avait déjà écopé d’un sursis de la part des groupes de supporters pendant l’été, se faisant rappeler qu’il n’avait pas carte blanche pour faire n’importe quoi, a à peine eu le temps de lancer le préambule de la réunion, que cela a dégénéré.

Demander le départ des dirigeants c’est quand même assez lunaire — Constant Wicherek (@Stickwic) September 18, 2023

Porte-parole de l’ensemble des groupes, Rachid Zeroual a fait exploser en vol cette discussion, ne parlant pas beaucoup de football même si la qualité du jeu sous Marcelino a forcément été évoquée. Mais il a plus été question de la gestion du club. Pour le supporter historique, cela a été un long monologue pour s’attaquer à la politique de l’OM, qui a laissé partir tous les joueurs importants comme Mandanda, Payet, Guendouzi ou Alexis Sanchez sans les remplacer par des éléments majeurs. Un véritable coup dur vu des tribunes. Le membre des South Winners a aussi dénoncé des copinages de Pablo Longoria au niveau des transferts et du centre de formation, où des joueurs étrangers seraient privilégiés plutôt que des joueurs locaux, souligne L’Equipe. A la fin de sa prise de parole, Zeroual a tout simplement demandé la démission de Javier Ribalta, le bras droit du président, de Stéphane Tessier, de Pedro Iriondo, et bien sûr de Pablo Longoria.

Les supporters quittent la salle

Quand ce dernier a tenté de reprendre la parole, les supporters ont tous quitté la salle, démontrant une drôle de façon d’assister à des réunions. Selon RMC, la direction de l’OM s’est dite choquée par cette attitude, et cela laisse présager d’une suite beaucoup plus houleuse entre le club et ses supporters. La dernière fois que les invectives ont été aussi franches, cela s’était très mal terminé, avec l’envahissement de la Commanderie par 400 « supporters », et des joueurs touchés par des projectiles lancés par leurs propres fans en janvier 2021. C’était l’époque Jacques-Henri Eyraud et cela avait fini par coûter sa place au président de l’OM d’alors. Depuis, Pablo Longoria avait repris la main en se mettant les supporters dans la poche. Mais à Marseille, la moindre étincelle suffit pour mettre le feu, et les travées du Vélodrome pourraient bien prendre un coup de chaud dans les prochains matchs.