Explosion rue de Tivoli, l'OM portera un brassard noir

Ce dimanche soir, lors de leur match de Ligue 1 contre le FC Lorient, les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront un brassard noir. Selon La Provence, les Phocéens vont effectivement rendre hommage aux victimes de l'effondrement d’un immeuble du centre-ville de Marseille. Pour information, un bâtiment de quatre étages situé au 17 Rue Tivoli s’est écroulé dans la nuit de samedi à dimanche suite à une déflagration. Alors que neuf personnes sont toujours recherchées, cinq blessés sont en urgence relative.



Les joueurs de l’OM porteront un brassard noir ce soir lors de #FCLOM après l’effondrement de l’immeuble rue Tivoli !



🗞️ @laprovence#TeamOM pic.twitter.com/UcB6rREqHF — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 9, 2023

Suite à ce drame, le club olympien tient donc à apporter du soutien à ses concitoyens. Plus tôt dans la journée, l’OM avait déjà publié un tweet : « Tout le club partage sa solidarité aux familles et habitants de la rue de Tivoli, victimes de l'effondrement d'un immeuble. Tout notre soutien et nos pensées aux blessés ». Outre le brassard noir, l’OM a également demandé à la LFP de prononcer une minute de recueillement avant le coup d’envoi du match face à Lorient. Des jolis gestes qui vont aller droit dans le coeur des Marseillais !