Bouanga proposé à l’OM, Benatia n’en veut pas

Par Eric Bethsy

En quête d’un ailier, l’Olympique de Marseille est annoncé parmi les courtisans de l’ancien Stéphanois Denis Bouanga. L’ailier du Los Angeles FC a bien été proposé au club phocéen. Mais le conseiller sportif Medhi Benatia a d’autres plans pour le recrutement hivernal.

Ça devrait bouger à l’Olympique de Marseille. Fidèle à sa politique, le président Pablo Longoria considère que personne n’est intransférable à condition qu’une offre donne satisfaction. Et dans le sens des arrivées, il faut s’attendre à voir le pensionnaire du Vélodrome corriger les failles identifiées pendant la première partie de saison. L’entraîneur Gennaro Gattuso aimerait disposer d’un latéral gauche et d’un milieu offensif supplémentaires. Ce deuxième profil aurait pu correspondre à une ancienne connaissance de Ligue 1, à savoir Denis Bouanga (29 ans).

L'OM cherche un autre profil

L’ailier passé par le Nîmes Olympique et l’AS Saint-Etienne voit son nom alimenter les rumeurs autour de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Et La Provence confirme que son dossier a bien été proposé à la direction olympienne. Mais toujours selon le quotidien régional, le club phocéen n’est pas intéressé par le joueur du Los Angeles FC. Les Marseillais devraient plutôt privilégier d’autres pistes, et plus précisément celles dénichées par le conseiller sportif Medhi Benatia.

9⃣9⃣ has been a problem for opponents.



🎥 Here's every goal from @BouangaDenis Golden Boot winning season!#LAFC pic.twitter.com/lQ3bORoEdn — LAFC (@LAFC) October 23, 2023

Il faut dire que l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un ailier gaucher capable d’animer le couloir droit. Le droitier Denis Bouanga, lui, brille plutôt sur le côté gauche. On peut même dire que l’international gabonais crève l’écran depuis son arrivée à Los Angeles à l’été 2022. Champion de Major League Soccer dès sa première année, le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang a encore atteint la finale, perdue contre Columbus Crew (2-1) cette saison. Cela n’a pas empêché Denis Bouanga de terminer meilleur buteur de la saison régulière (20 buts) et des play-offs (5 buts). Si l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé, d’autres clubs en Europe pourraient bien tenter leur chance.