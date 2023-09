Beye est bien à Paris, l'OM attendra

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Marcelino, l'OM n'a plus d'entraîneur et Jacques Abardonado doit assurer l'intérim. Qui viendra relancer le projet marseillais ? Ancien de la maison, Habib Beye a vu son nom être murmuré à l'OM. Il a vite éteint la rumeur.

Après la colère des supporters, l'OM est dans le chaos sportif. Les Phocéens ont officiellement perdu leur entraîneur Marcelino ce mercredi et ils n'ont pas encore de remplaçant sous le coude. C'est d'autant plus difficile que l'avenir de Pablo Longoria est en suspens sur la Canebière. Il faudra un technicien solide tactiquement, charismatique et respecté du public marseillais pour calmer la situation. Un profil qui pourrait correspondre à Habib Beye. Le consultant de Canal+ est un entraîneur qui réussit du côté du Red Star, étant actuellement leader de National avec les Audoniens.

Beye ferme poliment la porte à l'OM

En outre, Habib Beye connaît bien Marseille pour avoir été défenseur de l'OM pendant 4 années (2003-2007). Sans surprise, le Sénégalais de 45 ans a été évoqué comme successeur de Marcelino ces dernières heures. Un intérêt flatteur pour Beye, toujours très attaché à l'OM. Néanmoins, ce mercredi soir sur le plateau de Canal+, il a rejeté cette possibilité pour l'heure. Son bon début de saison au Red Star ne lui donne pas envie de partir dans l'immédiat.

Habib Beye futur entraîneur de l'OM ❓



🗣️ "Je suis très heureux là où je suis. (...) J'espère que quelqu'un va arriver pour remettre de la cohérence sportive" pic.twitter.com/lU6YmtkIQu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 20, 2023

« Je suis un entraîneur très heureux là où je suis en ce moment. Je vis de très bons moments. Je ne me suis pas positionné, mais mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Le plus important pour moi, c’est d’être focus sur mon projet. Mais j’espère, comme je suis un amoureux de l’OM, que ce club va se restructurer très vite et que quelqu’un va arriver pour mettre de la cohérence sportive. Parce que ce club a besoin de vibrer, vivre des émotions. Et pas celles des derniers jours », a t-il indiqué. Il faut dire que le contexte actuel à l'OM n'est pas très favorable à un jeune entraîneur comme Beye, aussi importants soient ses liens avec le club phocéen.