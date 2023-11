Bertrand Latour agresse Longoria, il met l’OM en danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samedi soir, l’OM a de nouveau perdu des points précieux en concédant un match nul sur sa pelouse du Vélodrome contre Lille (0-0). L’équipe met du temps à monter en régime et Pablo Longoria est au rang des accusés.

Le début de saison est très laborieux pour l’Olympique de Marseille, confronté à un changement d’entraîneur très rapide avec la démission de Marcelino. Le jeu n’était de toute façon pas au beau fixe sous la houlette du coach espagnol et une légère amélioration a été perceptible depuis la prise de fonctions de Gennaro Gattuso. Mais les résultats peinent à suivre puisque l’entraîneur italien a perdu contre Monaco et Nice et a été accroché samedi soir par Lille.

Déjà en difficulté au classement, l’OM a perdu de précieux points sur les candidats au podium et le responsable n°1 de cette situation n’est autre que Pablo Longoria. C’est tout du moins l’avis exprimé par Bertrand Latour sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Le journaliste estime que les changements incessants de joueurs et d’entraîneurs à l’Olympique de Marseille depuis trois ans n’ont pas aidé à créer une stabilité permettant au club phocéen de jouer de manière régulière les premiers rôles.

« Le podium me parait de plus en plus inaccessible pour l’OM. Il y a peu de raisons que Marseille se mette d’un coup à tout gagner et que les équipes de haut de classement se mettent à tout perdre. Il y a eu peu de progrès depuis le changement d’entraîneur. Ca va un peu mieux avec Gattuso par rapport à Marcelino mais ce n’est pas extrêmement probant non plus. Je pense que cette saison va être marquée par l’échec de la politique sportive de Pablo Longoria qui a mis en danger tout un club en changeant en permanence de joueurs et/ou d’entraîneurs » fait savoir Bertrand Latour.

Pablo Longoria s'est-il trompé lors du mercato ?

Le journaliste pense par ailleurs que Pablo Longoria n’a pas eu le nez fin comme d’habitude cet été lors du mercato estival. Il émet notamment de gros doutes sur certaines qualités à l’instar de Ndiaye ou encore Sarr même si personne n’est nommé. « Il a des qualités, il sait recruter des bons joueurs. Mais comme tout le monde il sait se tromper et je pense qu’il n’a pas eu la main verte cet été. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à des prix importants et qui ne sont pas au niveau. Gattuso fait ce qu’il peut mais j’ai des doutes sur l’effectif » a analysé le journaliste de L’Equipe de Choc, pour qui la saison peut être galère de bout en bout pour l’Olympique de Marseille. Et à ses yeux, Pablo Longoria en est l’un des principaux responsables.