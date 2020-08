OM : Pour son futur attaquant, Marseille se fixe un budget étonnant

Dans : OM.

D’ici la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille espère notamment recruter un jeune attaquant polyvalent, un profil qui risque de coûter cher. Pas de quoi freiner les ambitions de la direction.

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé ses emplettes sur le marché des transferts. Après les signatures du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, le club phocéen attend encore deux recrues. L’entraîneur André Villas-Boas réclame en effet un latéral gauche pour enfin concurrencer le titulaire Jordan Amavi. L’heureux élu sera probablement un joueur libre ou disponible pour un prêt, à l’image d’Alex Centelles (20 ans, FC Valence) et de Caio Henrique (23 ans, Atlético Madrid), les deux pistes actuellement à l’étude. Ainsi, le vice-champion de France espère garder la plus grosse enveloppe possible pour l’arrivée d’un renfort offensif.

On sait que le nouveau directeur sportif Pablo Longoria a pour mission d’attirer un jeune attaquant polyvalent. Autant dire que ce profil risque de coûter cher malgré la baisse des prix du marché pendant la crise sanitaire. L’Olympique de Marseille en est bien conscient. La preuve, le média Le Phocéen révèle que la direction olympienne pourrait miser entre 10 et 15 millions d’euros sur un attaquant cet été, à condition de récolter des liquidités à travers des ventes. Bien sûr, le montant n’est pas énorme mais compte tenu de la situation financière du club, Villas-Boas ne s’en plaindra sûrement pas.