Benrahma et Suso à l’OM, le mercato s’enflamme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal est toujours agité à l’OM sous la présidence de Pablo Longoria, qui aime profiter du mois de janvier pour réajuster son effectif. Deux nouvelles cibles sont dévoilées ce vendredi : Saïd Benrahma et Suso.

Il y a tout juste un an, Pablo Longoria s’était montré hyperactif lors du mercato hivernal. Avec du recul, les choix du président de l’Olympique de Marseille n’avaient pas été payants puisque le dirigeant espagnol avait recruté Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi durant la fenêtre hivernale. Sur le papier, le mercato d’hiver de l’OM était excellent mais aucun des trois joueurs n’avait eu un effet positif immédiat sur l’équipe d’Igor Tudor. Avec un peu de recul, Vitinha et Ounahi sont devenus des joueurs importants dans la rotation mais on ne peut pas dire que leur expérience à l’OM frise l’excellence pour le moment.

Cela n’empêche pas Pablo Longoria de continuer à scruter les bonnes affaires en ce mois de janvier et selon L’Equipe, le président olympien a coché deux noms reluisants sur sa petite liste pour ce début d’année 2024. En difficulté à West Ham après des mois excellents en Premier League, l’international algérien Saïd Benrahma fait partie des joueurs suivis. Egalement dans le viseur de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal, le milieu offensif de 28 ans n’est pas certain de disputer la CAN, mais son talent ne fait aucun doute aux yeux de Pablo Longoria, qui adorerait le voir sous les couleurs marseillaises.

Longoria veut frapper fort au mercato d'hiver

Un autre milieu offensif expérimenté plait beaucoup à l’état-major de l’OM et notamment à son entraîneur Gennaro Gattuso, il s’agit de Suso. L’ancien joueur de poche de l’AC Milan est en difficulté avec le FC Séville et verrait d’un excellent œil un départ lors du mercato de janvier. Evalué à seulement 5 millions d’euros sur le marché des transferts, Suso semble bien plus abordable que Benrahma pour les finances marseillaises. Dans le 3-5-2 utilisé par Gattuso en fin de première partie de saison, les deux joueurs pourraient venir concurrencer Amine Harit au poste de meneur de jeu derrière les deux attaquants. Les profils semblent convenir avec la manière de jouer de l’OM, reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia parviendront à boucler ces deux jolis coups dans les semaines à venir.