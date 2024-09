Bennacer à l'OM, De Zerbi fait une promesse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’OM a tenté un énorme coup de poker en activant la piste Ismaël Bennacer. La marge de manoeuvre du club phocéen n’était pas suffisante pour boucler le dossier au mois d’août, mais Pablo Longoria et Roberto De Zerbi vont revenir à la charge.

Déjà très actif tout au long de l’été, l’Olympique de Marseille a tenté un ultime coup dans les dernières heures du mercato en se penchant sur le cas d’Ismaël Bennacer. L’international algérien de l’AC Milan n’entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca, ce dont le club phocéen a voulu profiter. Mais les situations de plusieurs indésirables (Veretout, Ounahi, Mbemba) n’ont pas offert suffisamment de marge de manoeuvre à l’OM pour finaliser ce dossier dans les temps, malgré un accord de principe rapidement trouvé entre le joueur de l’AC Milan et l’actuel 2e de Ligue 1.

L’OM n'abandonne pas Bennacer, Longoria a un plan ! https://t.co/8IQfZTBCZz — Foot01.com (@Foot01_com) August 31, 2024

Dans son édition du jour, La Provence revient sur ce dossier et confirme que les dossiers Ounahi et Veretout, qui ont quitté l’OM après le 30 août, n’ont pas aidé Pablo Longoria à finaliser le dossier Bennacer dans la deadline. Cela ne veut pas dire pour autant que la piste de l’Algérien de 26 ans est définitivement refermée. Au contraire, le contact est constant entre Ismaël Bennacer et Roberto De Zerbi, qui souhaite recruter le joueur depuis longtemps. « Fais tes matchs, on se reparlera en janvier » aurait notamment lâché l’entraîneur de l’OM au milieu de terrain milanais lors de l’une de leurs dernières conversations téléphoniques. Roberto De Zerbi tient Bennacer en très haute estime et il se voit déjà l’intégrer à son milieu de terrain au côté de Pierre-Emile Hojbjerg dès le mois de janvier.

Bennacer ciblé par l'OM pour cet hiver

Une offensive de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato n’est pas à exclure selon le quotidien régional d’autant que les départs de Jordan Veretout à l’OL et d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos ont libéré énormément de masse salariale. Courtisé par la Juventus Turin ou encore l’Atlético de Madrid cet été, Ismaël Bennacer n’a pas donné suite à ces intérêts car l’Algérien veut rejoindre l’OM, son club de coeur selon notre confrère Fabrice Lamperti. L’état-major marseillais doit simplement espérer que d’ici le mercato d’hiver, Ismaël Bennacer ne devienne pas un titulaire indiscutable de Paulo Fonseca à l’AC Milan. Mais ce n’est pas parti pour, le coach portugais ayant titularisé Bennacer à une seule reprise depuis le début de la saison, face au Torino lors de la 1ère journée.