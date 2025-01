Benatia suspendu 3 mois ferme, l’OM va voir rouge ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Exclu lors du match de Coupe de France contre Lille (défaite 1-1, 3-4 tab) le 14 janvier dernier, Medhi Benatia connaît sa sanction. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille est suspendu trois mois ferme, plus trois mois avec sursis. Sa suspension, plus lourde que celle infligée au président lillois Olivier Létang, va sûrement provoquer la colère du club phocéen.

Le verdict est tombé. Ce jeudi, L’Equipe annonce que Medhi Benatia et Olivier Létang ont été informés de leurs sanctions respectives. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait été exclu lors du 16e de finale de Coupe de France contre le LOSC, match durant lequel le président lillois s’était également distingué pour de mauvaises raisons. Résultat, les deux hommes avaient été suspendus à titre conservatoire par la commission de discipline de la FFF la semaine dernière.

Le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia et le président du LOSC Olivier Létang ont été sanctionnés par la commission de discipline de la FFF pour leur mauvais comportement à la fin d'OM-Lille, en 16es de finale de la Coupe de France. https://t.co/8cAQVVXN5x pic.twitter.com/YwmYpoChpL — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 30, 2025

Et finalement, Medhi Benatia écope d’une suspension ferme de trois mois, plus trois mois supplémentaires avec sursis ! On peut parler d’une lourde sanction. En tout cas, la punition est plus sévère que celle infligée à Olivier Létang qui a écopé d’un mois de suspension ferme et d’un mois avec sursis. Nos confrères expliquent cette différence en soulignant une précédente mesure contre le dirigeant marseillais. L’ancien défenseur central, exclu pour avoir rappelé au quatrième arbitre qu’un penalty avait été oublié avant la séance de tirs au but, était sous le coup d’un sursis.

Benatia était prévenu

Le Franco-Marocain s’en était pris à l’arbitrage après le choc perdu contre l’Olympique Lyonnais (2-3) en septembre dernier. Medhi Benatia avait pris six matchs de suspension, dont trois ferme. Cette accumulation a donc joué en sa défaveur aux yeux de la commission de discipline de la FFF. Autant dire que l’Olympique de Marseille ne verra pas les choses de la même manière. Le club phocéen, qui se dit victime d’un traitement particulier, risque de réagir avec un énième communiqué.