Benatia embauché par l'OM, c'est pour fin 2024 ‍!

Par Corentin Facy

Le départ de David Friio va laisser de la place à Mehdi Benatia, pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Mais tout n’est pas encore ficelé à 100 % entre le club phocéen et le Marocain de 36 ans.

Jeudi après-midi, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de son désormais ex-directeur sportif David Friio. L’ancien collaborateur de Pablo Longoria est fortement pressenti pour rebondir à l’Olympique Lyonnais et va laisser sa place à Mehdi Benatia dans la cité phocéenne. Depuis de longues semaines maintenant, celui qui était jusqu’à présent agent de joueurs est en discussions avancées avec Pablo Longoria pour devenir le nouvel homme fort du sportif sur le Vieux Port. Depuis le milieu de la semaine, Mehdi Benatia est sur place et va assister samedi soir au match entre l’OM et Strasbourg en Alsace au sein de la délégation olympienne.

Néanmoins, tout n’est pas encore ficelé à 100 % quant à sa signature à Marseille selon les informations du Parisien. Et pour cause, le club et Mehdi Benatia doivent encore régler des détails importants sur le plan juridique, qui pourraient prendre plusieurs jours. De plus, le quotidien francilien nous apprend que la fin récente de ses activités de conseil de joueur vont obliger Mehdi Benatia à attendre un an avant de travailler sous contrat avec un club. En attendant, l’ancien joueur de la Juventus Turin et du Bayern Munich sera donc un conseiller sportif extérieur, un prestataire à la manière de Luis Campos au PSG et au Celta Vigo.

Benatia aura un rôle clé dans le mercato de l'OM

Au contraire du Portugais, Mehdi Benatia travaillera exclusivement à l’Olympique de Marseille, une condition primordiale imposée dès le départ des négociations par Pablo Longoria. Il s’agira maintenant de connaitre le champ d’action de l’ancien capitaine de Maroc. Selon Le Parisien, il aura des prérogatives importantes concernant le recrutement de l’équipe première et des équipes de jeunes mais aura également un rôle clé sur les ventes de joueur, un domaine dans lequel l’OM est peu performant depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria. Mehdi Benatia aura également la charge d’une refonte totale de la cellule de recrutement au sein du club après les départs de David Friio et de Javier Ribalta. Les tâches seront donc nombreuses pour le néo-directeur sportif olympien, lequel sera épaulé dans sa mission par Pablo Longoria ainsi que par le directeur général du club Stéphane Tessier.