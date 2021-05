Mercato : Le coup de filet de l’OM à Nice se confirme

Dans : OM.

C’est à Nice que l’OM va officiellement lancer son mercato estival avec les signatures de Salim Ben Seghir et de Bilal Nadir.

L’information livrée dimanche après-midi par Foot Mercato se confirme. Pablo Longoria va bien s’offrir deux des plus grands talents du centre de formation de l’OGC Nice. A en croire RMC, l’OM va faire signer leur premier contrat professionnel à Salim Ben Seghir (18 ans), international U17 français, et Bilal Nadir (17 ans), international U16 français.

« Ces deux joueurs offensifs étaient présentés comme deux des plus grosses promesses du centre de formation de l'OGC Nice » précise le journaliste Loïc Tanzi, pour qui l’Olympique de Marseille réalise un très gros coup sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel en ce tout début du mois de juin. La preuve que si Marseille a des moyens, comme le prouvent les pistes Gerson et Guendouzi, l’OM a également des idées et des scouts qui surveillent avec attention le marché des jeunes. Ce qui réjouira les supporters olympiens…